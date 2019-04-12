Финансы
Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленноРосбалт 05:15
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам сегодняшних торгов показали разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной статистики по внешней торговле Китая. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,85% и закрылся на отметке 6251,3 пункта.
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