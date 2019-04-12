Финансы

Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленноРосбалт 05:15

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам сегодняшних торгов показали разнонаправленную динамику на фоне неоднозначной статистики по внешней торговле Китая. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,85% и закрылся на отметке 6251,3 пункта.
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Биржи АТР закрылись без единой динамики на статистике из КНР

ПРАЙМ04:46

Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленно

Росбалт05:15

Азиатские фондовые рынки торгуются без единой динамики

Финмаркет02:43

Российские инвесторы упорно не хотят видеть рисков

Finam.Ru10 апреля в 14:08
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Экономика

Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру

Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
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Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

В Казани группа подростков избила сверстника

В социальных сетях появилось сообщение о 10 подростках, избивших сверстника. Подростка уронили на землю и пинали ногами.
Обновлено в 02:52
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

Следственный комитет России объявил в международный розыск бывшего главу Минобороны Украины Анатолия Гриценко.
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Общество

Видимость роскошной жизни в соцсетях оказалась доступной

Китайский канал CCTV рассказал, как молодые люди, которые не могут позволить себе роскошную жизнь в реальности, создают ее видимость в соцсетях, платя за это символические деньги.
Обновлено в 03:50
Спорт

Фигуристы Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Россияне Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в короткой программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Фукуоке.
Обновлено в 04:02
Политика

Украинский телеканал подаст в суд на Порошенко за срыв эфира

Украинский телеканал «1+1» намерен подать в суд на президента страны Петра Порошенко за то, что он без предупреждения появился в студии во время съемок передачи «Право на власть».
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Кедми назвал истинную причину прибытия «морских котиков» в Украину

Яков Кедми, аналитик из Израиля, назвал истинную причину прибытия «морских котиков» из подразделения США SEAL в Украину.
Обновлено в 00:15
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие

Афганские талибы объявили о начале весеннего наступления

Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о начале ежегодного весеннего наступления - операции "Победа".
Обновлено в 02:08
Общество

Минпросвещения и ЦБ решили научить дошкольников финансовой грамотности

Минпросвещения совместно с ЦБ разработало методические рекомендации для воспитателей детских садов по развитию финансовой грамотности для детей в возрасте пяти-семи лет.
Обновлено в 03:53
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.
Обновлено в 03:37
Гаджеты

Google и Huawei выплачивают компенсации владельцам Nexus 6P

Google и Huawei договорились о компенсациях владельцам смартфонов Nexus 6P - многие из них столкнулись с циклическими перезагрузками и проблемами с батареей.
Обновлено в 04:56
Общество

Голикова назвала регионы с высоким уровнем смертности

Самый высокий уровень смертности в 2018 году зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана

Обновлено в 04:36
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Космос

NASA сравнило близнецов для проверки теории о старении в космосе

Сделали это специалисты, чтобы проверить насколько правдива теория о старении в космосе.
Обновлено в 03:28
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

Банки отказывали фигурантам из этого списка в обслуживании, основываясь на законе о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Обновлено в 04:05
Хоккей

Семь игроков СКА вошли в предварительный состав сборной России на ЧМ

Семь хоккеистов петербургского СКА попали в предварительный состав сборной России на тренировочные сборы перед чемпионатом мира по хоккею 2019 года.
Обновлено в 01:49
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Хоккей

Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Каролину» в плей-офф НХЛ

В первом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» сумел обыграть «Каролину Харрикейнз».
Обновлено в 01:05
Политика

Парубий назвал Зеленского модернизированным Януковичем

Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал актёра и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского модернизированной версией бывшего украинского лидера Виктора Януковича.
Обновлено в 05:00
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании из-за ареста Ассанжа

Хакеры Anonymous разместили на своем сайте открытое обращение к британским властям, в котором потребовали освободить арестованного основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:50
Политика

Кадыров призвал простить долги за газ жителям Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал решение суда об отмене списания долгов жителей за газ.
Обновлено в 05:26
Здоровье

Специалисты составили список ранних симптомов рака

Эксперты относят это к одному из ранних симптомов онкологического заболевания или лейкемии, которые люди нередко игнорируют.
Обновлено вчера в 00:27
Политика

Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации

10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.
Обновлено вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл решили сохранить рождение первенца в тайне

Совсем скоро принц Гарри и Меган Маркл станут родителями. По слухам, их первенец появится дома.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия

Шесть автомобилей столкнулись на кузбасской трассе из-за горящей травы

Обновлено в 04:29
Кино

Во Франции показали российское «драконье стекло» из «Игры престолов»

Обновлено в 04:22
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