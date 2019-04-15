Финансы
Торги на фондовых рынках АТР завершились без единой динамикиРосбалт 04:59
Основные фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сегодняшние торги разнонаправленной динамикой в ожидании выходящей на этой неделе статистики во ВВП Китая. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,002% и закрылся на отметке 6251,4 пункта.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 23:19, Ашберн
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К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
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Обновлено в 06:40
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Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено в 18:02