Финансы
Торги на фондовых рынках АТР завершились без единой динамикиРосбалт 04:59
Основные фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сегодняшние торги разнонаправленной динамикой в ожидании выходящей на этой неделе статистики во ВВП Китая. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,002% и закрылся на отметке 6251,4 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Политика
Трамп посоветовал Boeing переименовать проблемный 737 MAX
Обновлено в 07:57
Технологии
Какие дополнительные услуги навязывает Сбербанк
Пока оформляли карту, он с мобильного телефона зашёл на сайт Сбербанка и нигде не нашёл информацию о том, что выпуск карты стоит каких-либо денег.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Китае умерла последняя самка редчайшей в мире черепахи
В Китае умерла последняя самка самой редкой черепахи в мире — гигантской мягкотелой черепахи Свинхо.
Обновлено вчера в 14:57
Авто
АвтоВАЗ обновил комплектации модели Lada Granta FL
В начале второго квартала 2019 года «АвтоВАЗ» начал продавать обновленные LADA Granta FL нового поколения.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Петербуржец погиб при взрыве в квартире
Сын мужчины получил серьезные травмы. Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, ЧП произошло в Колпино, в квартире многоэтажке.
Обновлено в 07:17
Общество
Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ
Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.
Обновлено в 08:10
Футбол
Зидан намерен избавиться от Льоренте в «Реале»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал понять, что не рассчитывает в следующем сезоне на Маркоса Льоренте.
Обновлено в 01:08
Политика
Зеленский призвал Порошенко не бегать за ним по телеканалам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский обратился к действующему президенту страны Петру Порошенко с призывом больше работать и меньше «бегать по телеканалам в поисках Зеленского».
Обновлено в 06:35
Кино
Лидером кинопроката в России стал «Хеллбой»
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
«Северный поток – 2» в третий раз меняет маршрут в Дании
Изначально «Газпром» (единственный владелец Nord Stream 2) предложил проложить трубу в территориальных водах Дании южнее острова Борнхольм, но 1 января 2018 г. страна ввела поправки в закон о континентальном шельфе Дании, где говорилось, что министерство иностранных дел страны может налагать вето на строительство газопроводов в территориальных водах по политическим основаниям.
Обновлено в 08:47
Общество
«Ростелекому» и «Мегафону» не разрешили продолжать тестирование 5G
Присутствовавшие на заседании представители «Ростелекома» и «МегаФона» просили комиссию разрешить им продолжить работу по тестированию.
Обновлено в 08:48
Общество
Суд назначил новую экспертизу по делу Серебренникова
Обновлено в 04:28
Экономика
Пенсионная реформа может стать причиной роста безработицы
Российские специалисты проанализировали действие пенсионной реформы на граждан России.
Обновлено в 07:36
Политика
В МИД заявили о полном прекращении сотрудничества между Россией и НАТО
Замглавы МИД Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что сотрудничество с НАТО полностью прекращено как по военной линии, так и в гражданской сфере.
Обновлено в 08:34
Общество
«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.
Обновлено в 01:13
Армия и оружие
Японские военные ищут обломки упавшего в Тихий океан истребителя F-35
В Минобороны Японии отмечают, что пока в районе падения не зафиксировано подозрительной активности, однако издание считает, что на глубине 1,5 тысячи метров может идти гонка, в которой участвуют западные и японские ВМС с одной стороны и Россия и Китай с другой.
Обновлено в 09:32
Общество
Депутаты Госдумы от Архангельской области отчитались о доходах
Депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Юрков в 2018 году получил доход в размере 4, 808 млн. рублей.
Обновлено в 04:25
Спорт
Бьорндален прокомментировал допинг-скандал вокруг Логинова
Восьмикратный олимпийский чемпион Уле Эйнар Бьорндален поделился мнением относительно поведения россиянина Александра Логинова после двухлетней дисквалификации за применение допинга.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Илья Резник рассказал о личной драме из-за разлуки с сыном
Обновлено в 04:54
Происшествия
В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет
Обновлено в 05:23
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Общество
Правительство передумало вводить видеофиксацию техосмотра
Разработанные правительством поправки ко второму чтению законопроекта о техосмотре исключают обязательную видеофиксацию, заявил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев.
Обновлено в 05:34
Политика
Губернатор Ставрополья назвал главную проблему края
Как сообщало ИА REGNUM, работники ставропольского ОАО НПК «ЭСКОМ» получили более 42 миллионов рублей в счет погашения долгов по заработной плате.
Обновлено в 07:53
Здоровье
Фонд «Подсолнух» проводит Неделю первичных иммунодефицитов
Фонд "Подсолнух" в апреле проводит мероприятия в рамках всемирной Недели первичных иммунодефицитов (ПИД), сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 09:01
Культура
Медведев лично поздравил Пугачеву с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил певицу Аллу Пугачеву с юбилеем. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 07:56
Авто
Концепт Audi AI:Me стал прообразом «умного» городского электрокара
Сообщается лишь, что Audi AI:Me стал продолжением линейки, заданной концептами Aicon и PB 18, а осенью на Франкфуртской выставке Audi покажет еще один концепт-кар на ту же тему.
Обновлено в 07:03
Единоборства
Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову
Обновлено в 08:13
Политика
Штаб Зеленского заявил о попытке сорвать выборы
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил о попытке сорвать выборы.
Обновлено в 06:25