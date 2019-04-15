Финансы

Торги на фондовых рынках АТР завершились без единой динамикиРосбалт 04:59

Основные фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сегодняшние торги разнонаправленной динамикой в ожидании выходящей на этой неделе статистики во ВВП Китая. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,002% и закрылся на отметке 6251,4 пункта.
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