Торги на фондовых рынках АТР завершились без единой динамикиРосбалт 04:59

Основные фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сегодняшние торги разнонаправленной динамикой в ожидании выходящей на этой неделе статистики во ВВП Китая. Австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,002% и закрылся на отметке 6251,4 пункта.

Торги на фондовых рынках АТР завершились без единой динамики

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