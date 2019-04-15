Финансы
Торги на фондовых рынках АТР проходят в плюсеРосбалт вчера в 02:59
По словам начальника отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василия Карпунина, «с учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи, скорее всего, пройдет совсем рядом с уровнем закрытия пятницы».
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