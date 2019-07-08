Финансы

Торги на фондовых рынках АТР проходят в минусеРосбалт вчера в 02:59

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов существенно снижаются, отыгрывая пятничные данные по рынку труда США, ослабившие ожидания снижения базовой процентной ставки американского Центробанка (ФРС).
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За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
Обновлено вчера в 06:55
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Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
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Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

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Обновлено вчера в 22:22
Политика

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения

В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
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