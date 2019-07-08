Финансы
Торги на фондовых рынках АТР проходят в минусеРосбалт вчера в 02:59
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов существенно снижаются, отыгрывая пятничные данные по рынку труда США, ослабившие ожидания снижения базовой процентной ставки американского Центробанка (ФРС).
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Индекс Nikkei закрылся в минусе из-за ослабления надежд на агрессивное снижение ставок ФРС
Financial Oneвчера в 04:41
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Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста
Руководство грузинского телеканала «Рустави 2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Общество
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Напомним, что 16 мая представитель МВФ указал Киеву, в каких случаях можно снижать цены на газ для населения.
Обновлено в 04:33
Политика
Лондон обосновал недопуск RT и Sputnik на конференцию для СМИ
Посольство РФ в Лондоне назвало такое отношение «примером лицемерия и двойных стандартов». Оказалось, что причина недопуска совсем другая.
Обновлено в 04:55
Общество
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Политика
Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда
Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:42
Наука
Учёные: Землю от парникового эффекта спасёт триллион новых деревьев
За возникновение парникового эффекта отвечает среди прочего повышение уровня углекислого газа в воздухе.
Обновлено вчера в 06:55
Технологии
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Авто
BMW начала производство нового поколения хэтчбека 1-Series
BMW приступила к серийному производству нового поколения компактного хэтчбека 1-Series с передним приводом, сообщает speedme.ru.
Обновлено в 01:33
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие
Суперновый истребитель могут разработать Россия и Индия
Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия предлагает Индии совместно разработать истребитель 5-го поколения, а также объявил о том, что РФ закончит поставлять туда зенитные ракетные систем С-400 к 2024-2025 годам.
Обновлено в 02:51
Интернет
Появились первые отзывы тестировщиков операционной системы Huawei Hongmeng
Несколько дней назад стало известно, что Huawei набирает людей для тестирования операционной системы Hongmeng (или ArkOS).
Обновлено в 03:17
Общество
Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян
Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Во Владивостоке предприниматель и бывший сотрудник ФСБ случайно раскрыли агента ФСБ
Предприниматели рассчитывали, что агент больше не появится на судне, отмечает «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:10
Игры
Обладатели ПК с AMD Ryzen 3000 больше не могут запустить Destiny 2
Поклонники Destiny 2 пожаловались на то, что игра больше не запускается на компьютерах, оборудованных процессорами AMD Ryzen 3000.
Обновлено вчера в 14:24
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.
Обновлено вчера в 21:15
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле рассказала о тяжелой борьбе с раком
Накануне в эфире программы «Судьба человека» легендарная исполнительница Лайма Вайкуле рассказал о своем недуге.
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Иван Краско хотел уйти в монастырь
Обновлено вчера в 13:00
Интернет
Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений
Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения участников двух протестных акций из четырех, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции
Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
Обновлено в 04:31
Политика
Савченко собирается проводить агитацию в ДНР
Депутат Верховной Рады Надежда Савченко хочет пообщаться с жителями народной республики, которые составляют основную часть избирателей по её избирательному округу, хотя в ДНР участков для голосования не будет Политик подала заявку на пропуск для въезда в подконтрольную ДНР Горловку, расположенную на территории избирательного округа № 51, по которому она баллотируется в Верховную Раду.
Обновлено в 02:35
Футбол
Футболист из Англии заявил, что готовится сделать каминг-аут
Футболист из Англии в своём анонимном аккаунте в «Твиттере» под названием The Gay Footballer заявил о намерении совершить каминг-аут.
Обновлено в 03:32