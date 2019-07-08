Финансы

Торги на фондовых рынках АТР проходят в минусеРосбалт вчера в 02:59

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов существенно снижаются, отыгрывая пятничные данные по рынку труда США, ослабившие ожидания снижения базовой процентной ставки американского Центробанка (ФРС).
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Биржи АТР продолжают снижаться на перспективах монетарной политики США

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