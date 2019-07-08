Финансы

Торги на фондовых рынках АТР проходят в минусеРосбалт 02:59

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов существенно снижаются, отыгрывая пятничные данные по рынку труда США, ослабившие ожидания снижения базовой процентной ставки американского Центробанка (ФРС).
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Фондовая Азия завершила торги падением

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Политика

Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после ругани в адрес Путина

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Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу

Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
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Политика

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Наука

Создана первая в мире полная карта нервной системы живого существа

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Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд»

Музыкант Сергей Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд», которое снимает телеканал СТС, сообщил RNS представитель телеканала.
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Политика

Нидерланды выводят из Украины уголовное производство по крушению MH17

Нидерланды забирают из Украины уголовное производство в рамках двустороннего соглашение по расследованию авиакатастрофы в небе над Донбассом, которая произошла летом 2014 года.
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ЖКХ

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Среднеуральская ГРЭС начинает масштабный ремонт, в связи с чем с 12 по 25 июля Среднеуральск и Верхняя Пышма останутся без горячей воды.
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Музыка

Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»

Алла Пугачева призналась, что не осмелилась бы исполнять подобную композицию и решила отдать ее коллективу «Ленинград», посчитав, что их репертуар как раз в подобном жанре.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Опубликована новая карта боевых действий в рамках окончательной зачистки Дейр-эз-Зора

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Обновлено в 07:16
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
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Политика

Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны

Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
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Политика

Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
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Анна Нетребко в шортах поразила поклонников стройными ногами

Отдыхающая недалеко от Венеции российская оперная певица Анна Нетребко опубликовала в своем Instagram видео, на котором она резвится в темноте во время грозы на берегу моря.
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Авто

Японцы спят и работают в каршеринговых авто

Японская компания NTT Docomo опросила 400 клиентов каршеринговых сервисов и обнаружила, что каждый восьмой японец использует транспорт не по назначению.
Обновлено вчера в 08:38
Экономика

Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай

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Вдова Иосифа Кобзона стала выглядеть на 30 лет моложе

68-летняя вдова знаменитого певца и политика Иосифа Кобзона Нелли Кобзон недавно стала гостьей программы «Душевный разговор», которую ведет Жасмин.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Общество

Воспитательница уральского детсада заставила девочку есть еду с пола

В Карпинске Свердловской области воспитательница детского сада заставила девочку есть пищу, которая упала на пол.
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Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

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Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива президента Украины Владимира Зеленского о личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным будет рассмотрена, передает РИА "Новости".
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Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

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Басилашвили призвал грузинского журналиста извиниться перед Россией

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