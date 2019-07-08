Финансы
Торги на фондовых рынках АТР проходят в минусеРосбалт 02:59
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов существенно снижаются, отыгрывая пятничные данные по рынку труда США, ослабившие ожидания снижения базовой процентной ставки американского Центробанка (ФРС).
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Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика
Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от работы
Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего Георгия Габунию, оскорбившего Владимира Путина.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Признавший вину участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Осужденный на 2,5 года колонии участник экстремистской молодежной организации "Новое величие" Павел Ребровский, признавший вину и заключивший сделку со следствием, отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 10:55
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Для расчетов в исследовании было использовано соотношение среднедушевого месячного дохода в регионе и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Полиция Тобольска пригласила на службу супергеройским экшн-роликом
Полиция Тобольска решила "красочно и интересно" пригласить молодых людей на службу в органы внутренних дел, выпустив видеоролик в формате трейлера к экшн-фильму про супергероев, в роли которых выступили сотрудники МВД, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:06
Кино
Сын Цоя прокомментировал начало съёмок фильма об отце
Александр Цой прокомментировал начало съёмок фильма Алексея Учителя о его отце, сообщает RT.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Выброшенный из окна телевизор убил молодую петербурженку
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью 30-летней жительницы Петербурга, на голову которой упал телевизор, сообщила в понедельник пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Технологии
В Нижнем Новгороде создали «умный» спортивный костюм «кибертренер»
Нижегородская область представила единственный в мире «умный» спортивный костюм «кибертренер».
Обновлено в 09:30
Экономика
Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана
Обновлено в 08:05
Политика
Телеканал NewsOne обратился к Зеленскому
Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов в своем Facebook предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Происшествия
На сына экс-главы волгоградского СК завели административное дело
Суд начал рассмотрение административного дела о неповиновении сотрудникам ФСБ, которое возбуждено против сына арестованного экс-главы СУСК России по Волгоградской области Михаила Музраева, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:13
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Политика
Как в Грузии отреагировали на оскорбления в адрес Путина
Нецензурные оскорбления в адрес Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала "Рустави 2", вызвали в Тбилиси новые митинги.
Обновлено в 10:44
Авто
Porsche представила обновленное гоночное купе 911 RSR
Специалисты спортивного подразделения Porsche рассказали о своей новинке. Гоночное купе 911 RSR 2019 модельного года стало на 95% новым.
Обновлено вчера в 04:28
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Здоровье
Медведев поручил расширить охват заболеваний в диспансеризации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев напомнил, что в сезоне 2019/2020 пройдёт очередной этап всероссийской диспансеризации и ведётся работа по расширению перечня исследований.
Обновлено в 10:59
Политика
Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в Главное следственное управление Министерства внутренних дел страны.
Обновлено в 10:28
Футбол
«Урал» представил форму на новый сезон
Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.
Обновлено в 07:36
Общество
В Смоленске археологи обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду Смоленска археологи обнаружили останки, которые могут принадлежать одному из ближайших соратников Наполеона генералу Гюдену.
Обновлено в 11:29
Гаджеты
Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены
Обновлено в 08:31
Наука
Ученым удалось заснять на видео шестижаберную акулу
Ранее ученым удавалось наблюдать Hexanchus griseus ближе к поверхности, однако их поведение в естественных условиях обитания — на глубинах до 2500 метров, куда не проникает солнечный свет — оставалось тайной.
Обновлено в 11:14
Экономика
Росстат объяснил публикацию данных об инфляции и признал ошибку
Статистическое ведомство признало, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.
Обновлено в 10:27
Общество
Крупнейший в Европе парк развлечений откроют в Москве до конца года
Строительство крупнейшего в Европе крытого тематического парка "Остров мечты" в районе Нагатинский затон на юге Москвы приближается к финишной черте, его откроют для посетителей до конца текущего года, сообщил журналистам в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 08:51
Политика
Зеленский заявил о готовности ЕС выделить Киеву €500 млн помощи
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность ЕС за помощь Киеву, в частности за материальную поддержку.
Обновлено в 12:16
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", — рассказали в ведомстве.
Обновлено в 03:01