Финансы
Торги на фондовых рынках АТР проходят в минусеРосбалт 02:59
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов существенно снижаются, отыгрывая пятничные данные по рынку труда США, ослабившие ожидания снижения базовой процентной ставки американского Центробанка (ФРС).
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Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено в 09:10
Политика
Генпрокуратура Украины возбудила дело о госизмене из-за телемоста
Генпрокурур Украины Юрий Луценко сообщил, что ведомство возбудило дело по статье "покушение на совершение госизмены" в связи с намерением украинского телеканала Newsone провести телемост с Россией.
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Появились изображения смартфона Google Pixel 4 XL
Инсайдер Onleaks вместе с сайтом pricebaba опубликовал первые изображения нового PIxel 4 XL.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Автомобиль обстреляли в центре Москвы
Неизвестные злоумышленники обстреляли автомобиль в центре столицы.
Обновлено в 09:43
Политика
В Госдуме обсудят вопрос о запрете поставок вина и воды из Грузии
Фракция «Единая Россия» в Госдуме поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрет на денежные переводы.
Обновлено в 06:30
Политика
Захарова двумя словами ответила на оскорбление Путина на «Рустави 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прозвучавшие на грузинском телеканале "Рустави 2" оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, передает ТАСС.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Гандболистка сборной России утонула в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено в 08:19
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Экономика
Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды
Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:17
Армия и оружие
Правительство утвердило положение о военных центрах при вузах
Правительство утвердило положение о военных учебных центрах при федеральных вузах.
Обновлено в 06:53
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Мулан»
Опубликован первый трейлер ремейка классического полнометражного мультипликационного фильма "Мулан", выпущенного в 1998 году студией Walt Disney Pictures.
Обновлено вчера в 15:12
Политика
В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»
Сармановский суд Татарстана прекратил дело об оскорблении «Единой России» за отсутствием состава правонарушения.
Обновлено в 04:23
Политика
Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров
На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Новосибирской области учитель физкультуры надорвал школьнику ухо
Следователи СК в Новосибирской области начали проверку после получения информации о том, что учитель физкультуры в одной из деревень надорвал школьнику ухо, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Самолет авиакомпании «Ютэйр» экстренно сел во Внукове
Самолет авиакомпании "Ютэйр" прервал полет из Москвы в Берлин и экстренно приземлился во Внукове.
Обновлено в 06:45
Транспорт
Весь задержанный багаж отправлен из Шереметьево
Весь задержанный багаж пассажиров Шереметьево отправлен по назначению.
Обновлено в 07:26
Общество
На Подмосковье надвигается гроза с градом
Обновлено в 08:05
Энергетика
Составлен прогноз по ценам на бензин в России к 2024 году
По мнению экспертов, по итогам 2019 года средняя розничная стоимость литра бензина в РФ составит 48,36 рубля.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Сирийская артиллерия открыла огонь по террористам в Идлибе и Хаме
Сирийская армия открыла огонь из ствольных и реактивных артиллерийских орудий по местам скопления террористов и их опорным пунктам на границе провинций Хама и Идлиб, сообщает сирийское национальное агентство САНА.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Авто
В Минпромторге РФ назвали предварительную цену Aurus Senat Sedan
Розничная стоимость Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 06:52
Общество
Рэпер L`One подал в суд на Тимати и Black Star
Российский рэпер Леван Горозия, известный как L'One, подал в суд на лейбл звукозаписи Black Star и его основателей Павла Курьянова (Пашу) и Тимура Юнусова (Тимати), чтобы закрепить за собой права на свои песни, сообщил РИА Новости в понедельник представитель истца Климент Русакомский.
Обновлено в 09:45
Политика
Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»
Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».
Обновлено в 04:52
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал ведущим новой версии телеигры "Форт Боярд", которая будет транслироваться на СТС.
Обновлено в 08:16