Финансы
Торги на фондовых рынках АТР проходят в минусеРосбалт 02:59
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов существенно снижаются, отыгрывая пятничные данные по рынку труда США, ослабившие ожидания снижения базовой процентной ставки американского Центробанка (ФРС).
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Политика
Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Происшествия
Российский самолет экстренно развернули в Москву
Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве
Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика
Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ
В МИД России осудили выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 04:29
Авто
АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus
Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна
Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Сестра и подруга Жанны Фриске почтили ее память архивными фото
Сестра и подруга Жанны Фриске почтили ее память архивными фото Сегодня Жанне Фриске исполнилось бы 45 лет.
Обновлено в 05:06
Авто
Мантуров спрогнозировал объем продаж автомобилей Aurus в 2019 году
В 2019 году объем коммерческих продаж автомобилей отечественной марки Aurus не превысит 5-6 единиц.
Обновлено в 02:58
Космос
Китай завершил строительство марсохода
Обновлено в 02:30
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Запрет на прямые перелеты в Грузию вступил в силу
С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 01:37
Футбол
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича
Обновлено вчера в 14:54
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено 06 июля в 14:34
ЖКХ
Жители Екатеринбурга опять останутся без горячей воды
Среднеуральская ГРЭС начинает масштабный ремонт, в связи с чем с 12 по 25 июля Среднеуральск и Верхняя Пышма останутся без горячей воды.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу
Ярославская полиция проводит проверку в многодетной семье села Юрьевское, где пятилетнего мальчика привязали к столбу.
Обновлено вчера в 10:35
Общество
Красноярский ученый объяснил причины нападения медведей
Обновлено в 01:24
Футбол
«Барселона» в стиле ретро представила гостевую форму
Обновлено в 05:00
Спорт
Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Опубликовано видео «передовой» сборки F-35
В Сети был размещен ролик, демонстрирующий сборку одного из участков боевого самолета F-35 Lightning II, относящегося к 5-му поколению истребителей.
Обновлено в 06:22
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Общество
СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз
Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Экономика
Алкоэнергетики вернут в российские магазины
По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Кино
Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»
Обновлено вчера в 13:24
Политика
Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении
В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Мужчина заперся с гранатой в квартире в Москве
Мужчина заперся с боевой гранатой на Октябрьской улице в Москве.
Обновлено в 06:42
Здоровье
Россиян предлагают проверять на алкоголизм перед выдачей прав
Граждан России, желающих получить водительские удостоверения, Минздрав предлагает проверять на регулярное употребление алкоголя, поделился с " Интерфаксом" главный внештатный психиатр-нарколог министерства Евгений Брюн.
Обновлено в 05:25
Политика
Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину
Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40