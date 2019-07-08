Финансы

Торги на фондовых рынках АТР проходят в минусеРосбалт 02:59

Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов существенно снижаются, отыгрывая пятничные данные по рынку труда США, ослабившие ожидания снижения базовой процентной ставки американского Центробанка (ФРС).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Торги на фондовых рынках АТР завершились в миноре

Росбалт06:29

Фондовые рынки АТР закрылись снижением на данных о безработице в США

ПРАЙМ04:27

Азиатские фондовые рынки торгуются на понижательном тренде

Финмаркет02:20

Азия начала торги резким снижением. Причина в данных рынка труда США

РБК02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
Обновлено в 06:34
Происшествия

Российский самолет экстренно развернули в Москву

Самолет авиакомпании Utair подал сигнал об аварийной ситуации и в настоящее время возвращается в Москву.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманном району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика

Россия прокомментировала оскорбления Путина на грузинском ТВ

В МИД России осудили выступление грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в эфире нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина и его родителей.
Обновлено в 04:29
Авто

АвтоВАЗ показал первые фото обновлённой Lada Largus

Обновленная Lada Largus появится на рынке только в 2020 году, а пока АвтоВАЗ опубликовал первые фотографии рестайлингового универсала.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве

Обновлено в 06:21
Происшествия

Суд отправил в СИЗО владельца Optima Development Худояна

Мосгорсуд отменил домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна и отправил бизнесмена в СИЗО до 14 августа по делу о мошенничестве, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Сестра и подруга Жанны Фриске почтили ее память архивными фото

Сестра и подруга Жанны Фриске почтили ее память архивными фото Сегодня Жанне Фриске исполнилось бы 45 лет.
Обновлено в 05:06
Авто

Мантуров спрогнозировал объем продаж автомобилей Aurus в 2019 году

В 2019 году объем коммерческих продаж автомобилей отечественной марки Aurus не превысит 5-6 единиц.
Обновлено в 02:58
Космос

Китай завершил строительство марсохода

Обновлено в 02:30
Общество

Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России

Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Запрет на прямые перелеты в Грузию вступил в силу

С сегодняшнего дня вступил в силу запрет на прямое авиасообщение между Россией и Грузией.
Обновлено в 01:37
Футбол

«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче Игнашевича

Обновлено вчера в 14:54
Политика

ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено 06 июля в 14:34
ЖКХ

Жители Екатеринбурга опять останутся без горячей воды

Среднеуральская ГРЭС начинает масштабный ремонт, в связи с чем с 12 по 25 июля Среднеуральск и Верхняя Пышма останутся без горячей воды.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Под Ярославлем пятилетнего ребенка привязали к столбу

Ярославская полиция проводит проверку в многодетной семье села Юрьевское, где пятилетнего мальчика привязали к столбу.
Обновлено вчера в 10:35
Общество

Красноярский ученый объяснил причины нападения медведей

Обновлено в 01:24
Футбол

«Барселона» в стиле ретро представила гостевую форму

Обновлено в 05:00
Спорт

Фигуристка Боброва объявила о завершении карьеры

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию в командных соревнованиях Екатерина Боброва объявила о завершении спортивной карьеры.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

Опубликовано видео «передовой» сборки F-35

В Сети был размещен ролик, демонстрирующий сборку одного из участков боевого самолета F-35 Lightning II, относящегося к 5-му поколению истребителей.
Обновлено в 06:22
Политика

Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Общество

СМИ рассказали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Компания «Шереметьево Хэндлинг», которая отвечает за загрузку и выгрузку багажа пассажиров, повысила выплаты своим грузчикам почти в пять раз — с 45 тыс. рублей в мае до 200–211 тыс. рублей в июле.
Обновлено в 02:45
Экономика

Алкоэнергетики вернут в российские магазины

По данным издания, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует обязать Россию снять запрет на алкоэнергетики.
Обновлено вчера в 22:16
Кино

Вышел первый русский трейлер фильма «Мулан»

Обновлено вчера в 13:24
Политика

Кремль отреагировал на оскорбления Путина на грузинском телевидении

В Кремле считают неприемлемыми оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие в эфире грузинского телеканала «Рустави 2», заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:42
Путешествия

Прямое авиасообщение свяжет Казань и Будапешт с октября этого года

Обновлено в 06:23
Происшествия

В Петербурге закрыли кафе, в котором отравились десятки человек

Обновлено в 04:59
Происшествия

Мужчина заперся с гранатой в квартире в Москве

Мужчина заперся с боевой гранатой на Октябрьской улице в Москве.
Обновлено в 06:42
Здоровье

Россиян предлагают проверять на алкоголизм перед выдачей прав

Граждан России, желающих получить водительские удостоверения, Минздрав предлагает проверять на регулярное употребление алкоголя, поделился с " Интерфаксом" главный внештатный психиатр-нарколог министерства Евгений Брюн.
Обновлено в 05:25
Политика

Кремль прокомментировал предложение Зеленского Путину

Предложение украинского президента Владимира Зеленского о переговорах по урегулированию на Украине будет рассмотрено, но пока Россия не готова дать ответ.
Обновлено в 05:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Шанхай
Город в Китае
Расположенный в дельте реки Янцзы на востоке Китая один из четырёх городов центрального подчинения КНР, важный финансовый и культурный центр страны, а также крупнейший в мире морской порт.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное