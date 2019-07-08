Финансы
Торги на фондовых рынках АТР проходят в минусеРосбалт 02:59
Ведущие фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов существенно снижаются, отыгрывая пятничные данные по рынку труда США, ослабившие ожидания снижения базовой процентной ставки американского Центробанка (ФРС).
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Политика
Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина
Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:50
Авто
В Минпромторге назвали стоимость седана Aurus Senat
Стоимость российского люксового седана Aurus Senat Sedan составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:12
Экономика
Росстат признал вину в досрочной публикации данных по инфляции
В Росстате заявили, что досрочная публикация данных по инфляции в июне произошла по вине одного из подведомственных ему учреждений, которое отправило сведения в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения.
Обновлено в 10:32
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Обновлено в 10:44
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть
Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
Политика
Госдума попросит кабмин запретить поставки воды и вина из Грузии
Госдума во вторник попросит правительство РФ запретить поставки в нашу страну вина и воды из Грузии, а также денежные переводы в Грузию.
Обновлено в 10:16
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Политика
Зеленский надеется на завершение конфликта в Донбассе через год
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих планах по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Политика
Путин объявил о проведении Года памяти и славы в 2020 году
«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов постановляю: провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовых актов.
Обновлено в 10:39
Спорт
13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину
13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона помолодела на 30 лет
Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Политика
Оппозиционная платформа догоняет Слугу народа в рейтингах
Следом неизменно идет Блок Петра Порошенко, переименованный в «Европейскую солидарность» (8,5%), партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко Тимошенко (7,7%) и «Голос» Святослава Вакарчука (7,7%).
Обновлено в 09:21
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Водителя взорвавшегося бензовоза отправили в СИЗО
Обновлено в 09:04
Наука
Учеными названы самые психически здоровые люди на Земле
Ученые из Гонконга доказали, что никогда не употреблявшие алкогольные напитки люди являются самыми психически здоровыми.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Через Ивановскую область пройдет «Волна здоровья»
Организатором социально-значимого проекта «Волна здоровья» выступает Благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
Живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI
Обновлено в 07:16
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Автоспорт
Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании
Российский пилот команды Формулы-1 «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, почему ему нравится трасса в Сильверстоуне.
Обновлено в 10:40
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Падение россиянки из окна во время секса оказалось убийством
В Санкт-Петербурге якобы выпавшая из окна во время занятия сексом россиянка погибла в результате убийства по неосторожности.
Обновлено в 10:16
Финансы
Сбербанк снизил ставки по рублевым и валютным вкладам
Сбербанк снизил максимальные ставки по вкладам в рублях и валюте, следует из информации на сайте крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:56
Политика
Лукашенко поддержал предложение Зеленского о переговорах в Минске
Пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Александр Лукашенко высказал абсолютную поддержку предложению президента Украины Владимира Зеленского о проведении в Минске переговоров по Украине с участием президента России Владимира Путина и глав США, Великобритании, Германии, Франции.
Обновлено в 09:12
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Спорт
Экс-хоккеист «Металлурга» дисквалифицирован на четыре года за допинг
Бывший хоккеист новокузнецкого «Металлурга» Александр Титов дисквалифицирован Федерацией хоккея России на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:15