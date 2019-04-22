Экономика
Торги на фондовых рынках АТР проходят разнонаправленноРосбалт вчера в 02:58
Основные фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов демонстрируют разнонаправленную динамику. По состоянию на 8:42 мск китайский Shanghai Composite потерял 1,65%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:01 мск уменьшилось на 0,02%.
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Происшествия
В липецкой квартире нашли двух маленьких истощённых детей
Двоих маленьких истощённых детей — двух и четырёх лет — нашли в одной из квартир Липецка.
Обновлено в 06:43
Политика
Лимузин Ким Чен Ына доставлен во Владивосток
Во Владивосток из Пхеньяна на грузовом самолете доставлен лимузин лидера КНДР КИм Чен Ына.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить факт дебоша в самолете
Обновлено в 08:43
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Каролине», несмотря на шайбу Овечкина
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Политика
ФБР рассекретило досье о «бегстве» Гитлера в Аргентину
Обновлено в 04:52
Авто
«АвтоВАЗ» выходит на рынок Монголии
До конца года «АвтоВАЗ» в сотрудничестве с «Руссо Моторс» планирует начать продажи моделей Lada XRay Cross и 5-дверной Lada 4x4, а также автомобилей семейств Lada Granta и Lada Largus.
Обновлено в 08:50
Экономика
Счетная палата нашла миллиардные нарушения в бюджете России
Счетная палата по итогам 2018 года выявила нарушения в бюджетах всех уровней на 772,7 миллиарда рублей, говорится в годовом отчете ведомства.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Камера сняла падение мотоциклиста в пропасть
Как позднее сказал сам Эдриан, он не справился с управлением, из-за чего его мотоцикл улетел в 15-метровую пропасть.
Обновлено в 03:46
Политика
В Петербурге с участием Путина заложены два фрегата
На судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге 23 апреля заложены два фрегата проекта 22 350 (типа «Адмирал Горшков») для ВМФ России.
Обновлено в 08:13
Происшествия
У скрипачки из ансамбля ФСБ похитили скрипку за 1,3 миллиона рублей
В Москве у артистки Центрального пограничного ансамбля Федеральной службы безопасности (ФСБ) украли скрипку стоимостью в 1,31 миллиона рублей.
Обновлено в 05:00
Кино
Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе
Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В Крыму трое мужчин подорвались при попытке распилить снаряд
По имеющимся предварительным сведениям, трое мужчин, местных жителей, с использованием ножовки пытались разбирать найденный ими боеприпас – артиллерийский снаряд.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Психолог: Кокорин во время драки был в состоянии аффекта
Обновлено в 08:37
Гаджеты
Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона
Обновлено в 06:47
Авто
В России Peugeot и Citroen отзывают более 10 тысяч автомобилей
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Звезда «Ворониных» Любовь Тихомирова развелась с мужем
По словам Тихомировой, поводом для расставания стала не ссора и не претензии, а банальное исчезновение гармонии в семье.
Обновлено в 06:05
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Общество
В РЖД представили новый купейный вагон
Обновлено в 06:55
Происшествия
На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение
Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Энергетика
Forbes представил рейтинг крупнейших покупателей российской нефти
Крупнейшим покупателем российской нефти в 2018 году, по версии журнала Forbes, стала китайская компания China National United Oil Corporation.
Обновлено в 09:04
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Торговая сессия 22 апреля демонстрирует рост российских фондовых индексов. Рубль на открытии торгов демонстрирует рост к доллару и евро.
Обновлено вчера в 03:26
Политика
Медведев подписал постановление о тарифах на обращение с ТКО
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, которое позволит пересматривать тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе снижать их.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Телеканал «Россия 24» поглумился над избиением геев в Москве
В программе «Дежурная часть» на канале «Россия 24» показали сюжет «Шабаш закончился трешем: избиты организаторы вечеринки для любителей нетрадиционной любви» об избиении организатора гей-вечеринки в Москве.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
Обновлено в 06:45
Политика
В антикоррупционном бюро Украины проходят обыски
Как передаёт агентство «Украинские новости» со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, обыски проводятся в рамках коррупционного расследования.
Обновлено в 08:24