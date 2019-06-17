Затишье перед решением ФРС. Как мировые индексы начали неделюРБК 02:06

Три фактора против повышения ставки в США Другим и более существенным фактором, на который будут обращать внимание инвесторы на этой неделе, является решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке.

Затишье перед решением ФРС. Как мировые индексы начали неделю

Общество Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.

Политика New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене Газета New York Times в ответ на обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене заявила, что такие заявления в адрес СМИ опасны, а правительство ознакомилось с текстом статьи до публикации.

Авто Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15% Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.

Здоровье Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.

Происшествия Голунов рассказал о деталях своего задержания Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.

Политика The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Германия ответила США на шантаж из-за «Северного потока-2» Вашингтон не должен шантажировать Берлин из-за «Северного потока-2», передает РИА Новости слова главы германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунда.

Шоу-бизнес Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках» Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.

Музыка Светлана Лобода ответила на вопрос о конфликте с Лазаревым Во время церемонии ежегодной премии «Муз-ТВ» между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым произошел конфликт.

Происшествия S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф» Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.

Происшествия Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Происшествия Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.

Шоу-бизнес Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.

Общество На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.

Общество Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.

Футбол «МЮ» рассматривает Коутиньо и Ракитича на замену Погба По информации Mundo Deportivo, «МЮ» рассматривает игроков каталонского клуба в качестве замены Полю Погба, который сообщил о своем желании покинуть команду.