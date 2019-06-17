Экономика

Затишье перед решением ФРС. Как мировые индексы начали неделюРБК 02:06

Три фактора против повышения ставки в США Другим и более существенным фактором, на который будут обращать внимание инвесторы на этой неделе, является решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Торги на фондовых рынках АТР проходят без единой динамики

Росбалт02:59

Затишье перед решением ФРС. Как мировые индексы начали неделю

РБК02:06

Биржи АТР изменяются разнонаправленно на внутренних новостях и в ожидании заседания ФРС

ПРАЙМ01:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Происшествия

Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье

Обновлено в 01:24
Армия и оружие

ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу

Обновлено в 00:39
Общество

Росгидромет назвал самые солнечные города России

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Пермском крае суд вынес приговор по делу о реконструкции стадиона

Обновлено в 03:12
Здоровье

В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом

В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:38
Общество

Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки

Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Политика

New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене

Газета New York Times в ответ на обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене заявила, что такие заявления в адрес СМИ опасны, а правительство ознакомилось с текстом статьи до публикации.
Обновлено вчера в 22:34
Авто

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Здоровье

Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака

Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Политика

The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным

Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

В New York Times предложили утопить флот «пиратского» Ирана

Если Иран не подчинится США, Вашингтон должен пригрозить потопить любой иранский корабль, покинувший порт.
Обновлено в 03:22
Политика

Германия ответила США на шантаж из-за «Северного потока-2»

Вашингтон не должен шантажировать Берлин из-за «Северного потока-2», передает РИА Новости слова главы германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунда.
Обновлено в 03:36
Гаджеты

IKEA ответила на дизайн нового Mac Pro выпуском терки для яблок

Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках»

Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.
Обновлено вчера в 15:00
Музыка

Светлана Лобода ответила на вопрос о конфликте с Лазаревым

Во время церемонии ежегодной премии «Муз-ТВ» между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым произошел конфликт.
Обновлено в 03:27
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Российский турист утонул в Таиланде

Обновлено в 03:53
Происшествия

Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке

Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Происшествия

Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации

Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Политика

В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко

Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес

Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом

Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие

Определены сроки первого полета самолета Ил-114-300

Первый полет регионального самолета Ил-114-300 состоится в конце 2020 года.
Обновлено в 02:22
Общество

На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества

На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах

Обновлено вчера в 21:22
Кино

«Джокер» с Хоакином Фениксом может получить «взрослый» рейтинг

Обновлено в 02:52
Интернет

Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю

Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю.
Обновлено вчера в 18:17
Общество

Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter

Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Футбол

«МЮ» рассматривает Коутиньо и Ракитича на замену Погба

По информации Mundo Deportivo, «МЮ» рассматривает игроков каталонского клуба в качестве замены Полю Погба, который сообщил о своем желании покинуть команду.
Обновлено в 03:59
Футбол

Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено вчера в 18:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кэрри Лам
Гонконгский политик
Гонконгский политик, административный секретарь Специального административного района Сянган/Гонконг в 2012-2017 годах и глава его администрации с 2017 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Гонконг
Район в Китае
Специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих финансовых центров Азии и мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное