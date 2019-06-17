Экономика
Затишье перед решением ФРС. Как мировые индексы начали неделюРБК 02:06
Три фактора против повышения ставки в США Другим и более существенным фактором, на который будут обращать внимание инвесторы на этой неделе, является решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города России
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье
В Подмосковье семья, выпив молока, заразилась клещевым энцефалитом
В Подмосковье семья, выпив сырого козьего молока, заразилась клещевым энцефалитом.
Обновлено вчера в 04:38
Общество
Недостаточно бедных россиян захотели лишить господдержки
Малоимущие россияне, у которых есть огород или свободная жилплощадь, могут обеспечить себя самостоятельно и не нуждаются в субсидиях от государства.
Обновлено в 01:15
Политика
New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене
Газета New York Times в ответ на обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене заявила, что такие заявления в адрес СМИ опасны, а правительство ознакомилось с текстом статьи до публикации.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
В New York Times предложили утопить флот «пиратского» Ирана
Если Иран не подчинится США, Вашингтон должен пригрозить потопить любой иранский корабль, покинувший порт.
Обновлено в 03:22
Политика
Германия ответила США на шантаж из-за «Северного потока-2»
Вашингтон не должен шантажировать Берлин из-за «Северного потока-2», передает РИА Новости слова главы германо-российской группы в бундестаге Робби Шлунда.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Директор Началовой: «Юля мне приснилась. Я носила ее на руках»
Директор Началовой рассказала о сне, в котором впервые за долгое время она увидела покойную Юлию. Юлии Началовой не стало три месяца назад.
Обновлено вчера в 15:00
Музыка
Светлана Лобода ответила на вопрос о конфликте с Лазаревым
Во время церемонии ежегодной премии «Муз-ТВ» между Светланой Лободой и Сергеем Лазаревым произошел конфликт.
Обновлено в 03:27
Происшествия
S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»
Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Российский турист утонул в Таиланде
Обновлено в 03:53
Происшествия
Полпред президента провел в Пензе совещание по ситуации в Чемодановке
Вечером в воскресенье, 16 июня, в Пензе полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Обновлено в 02:19
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Политика
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Садальский выразил радость за Алибасова фотографией с гробом
Станислав Садальский порадовался в связи с тем, что Бари Алибасов пошел на поправку.
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие
Определены сроки первого полета самолета Ил-114-300
Первый полет регионального самолета Ил-114-300 состоится в конце 2020 года.
Обновлено в 02:22
Общество
На Украине больше 100 населенных пунктов остались без электричества
На Украине 107 населенных пунктов оказались лишены электричества из-за неблагоприятных погодных условий.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Обновлено вчера в 21:22
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом может получить «взрослый» рейтинг
Обновлено в 02:52
Интернет
Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю
Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю.
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Илон Маск сообщил об удалении аккаунта в Twitter
Утром в понедельник по московскому времени основатель Tesla и Space X Илон Маск написал в Twitter, что он только что удалил свой аккаунт.
Обновлено в 02:20
Футбол
«МЮ» рассматривает Коутиньо и Ракитича на замену Погба
По информации Mundo Deportivo, «МЮ» рассматривает игроков каталонского клуба в качестве замены Полю Погба, который сообщил о своем желании покинуть команду.
Обновлено в 03:59
Футбол
Гильерме получил приз «Вратарь года» имени Льва Яшина
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме стал победителем номинации «Вратарь года» имени Льва Яшина, которую ежегодно вручает журнал «Огонек».
Обновлено вчера в 18:05