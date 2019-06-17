Экономика

Торги на фондовых рынках АТР проходят без единой динамикиРосбалт 02:59

Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов демонстрируют смешанную динамику.
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Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленно

Росбалт05:15

Азиатские индексы не продемонстрировали единой динамики в ожидании итогов заседания ФРС

Finam.Ru04:15

Биржи Азии закрылись без единой динамики в ожидании заседания ФРС и саммита G20

ПРАЙМ04:36

Затишье перед решением ФРС. Как мировые индексы начали неделю

РБК02:06
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:47, Вашингтон
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Пугачева купила место на кладбище

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Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата

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В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»

"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
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Общество

В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности

Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.
Обновлено в 03:10
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Сериал «Ангел-хранитель» на Первом канале: актеры, анонсы серий и трейлер

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Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.
Обновлено в 04:16
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложили на год

Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:13
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Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.
Обновлено в 02:26
Экономика

Биткоин установил годовой рекорд

Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Политика

Власти Молдавии обещают вернуть лидера Демпартии для суда

Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе назвал недавно покинувшего страну лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка «кошмаром Республики Молдавия в последние десять лет».
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс»

Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия

СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре в Москве

Проводится доследственная проверка по факту гибели двух пожилых людей в жилом доме на севере столицы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 03:00
Экономика

«Ромир»: Треть всех расходов россиян приходится на еду

Сегодня, 17 июня, исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал результаты мониторинга Food Index, определяющего долю затрат россиян на питание.
Обновлено в 02:11
Происшествия

S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф»

Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие

Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.
Обновлено в 03:59
Происшествия

В Казахстане при взрыве газа пострадали семь человек

Обновлено в 04:49
Здоровье

Роскачество проверит телемедицинские мобильные приложения

Роскачество запустит цифровую экспертизу телемедицинских приложений, сообщает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 02:41
Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

"По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.
Обновлено в 03:54
Кино

Дэниел Крэйг занимается силовыми тренировками с гипсом на ноге

Английский актер Дэниел Крэйг, получивший травму на съемочной площадке, приступил к тренировкам, чтобы не терять форму.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Шесть машин столкнулись на месте смертельного ДТП на Ставрополье

Массовая авария произошла на ставропольской трассе: шесть машин столкнулись на месте, где за шесть часов до этого в ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 04:35
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Политика

Вице-премьер Италии призвал к диалогу между Западом и Россией

Вице-премьер Италии, лидер правящей партии «Лига» Маттео Сальвини в ходе визита в Соединённые Штаты призвал к диалогу между Западом и Россией.
Обновлено в 04:41
Общество

На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»

Обновлено в 04:42
Общество

Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Экономика

СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте

Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.
Обновлено в 05:16
Авто

В Новосибирске создадут невероятный электрокар

Обновлено в 05:11
Общество

Генпрокуратура насчитала 50 ошибок при формировании перечня учебников

Как отметили прокуроры, такое сокращение ФПУ говорит «о несоблюдении утвержденной министерством процедуры формирования федерального перечня учебников, что повлекло принятие преждевременного решения, в котором допущено более 50 фактических и технических ошибок».
Обновлено в 05:06
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