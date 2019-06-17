Торги на фондовых рынках АТР проходят без единой динамикиРосбалт 02:59

Торги на фондовых рынках АТР проходят без единой динамики

Общество В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены» "Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Общество В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ.

Происшествия Голунов оценил реакцию общественности на его задержание Журналист Иван Голунов прокомментировал RT реакцию общественности на его задержание и арест.

Культура Экстренно госпитализирован Александр Калягин Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.

Авто Введение новых правил автотюнинга отложили на год Новые правила процедуры по внесению изменений в конструкцию автомобилей вступят в силу с 1 июля 2020 года, сообщает «Коммерсантъ».

Политика Пушков поддержал журналиста, осудившего Дуду за слова о русских Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского в его критике в адрес президента Польши Анджея Дуды.

Экономика Биткоин установил годовой рекорд Среднерыночная цена биткоина впервые с мая 2018 года составила 9322 доллара, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Политика Власти Молдавии обещают вернуть лидера Демпартии для суда Министр внутренних дел Молдавии Андрей Нэстасе назвал недавно покинувшего страну лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка «кошмаром Республики Молдавия в последние десять лет».

Армия и оружие Экс-глава ВСУ сознался в атаке на батальон «Донбасс» Экс-глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко рассказал о том, как в 2014 году украинская авиация совершила налет на добровольческий батальон "Донбасс".

Происшествия СК проводит проверку после гибели двух человек при пожаре в Москве Проводится доследственная проверка по факту гибели двух пожилых людей в жилом доме на севере столицы, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.

Экономика «Ромир»: Треть всех расходов россиян приходится на еду Сегодня, 17 июня, исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал результаты мониторинга Food Index, определяющего долю затрат россиян на питание.

Происшествия S7 оштрафовали за жару в салоне самолета с группой «Чайф» Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тыс. руб. за нарушения при выполнении рейса Новосибирск — Екатеринбург в декабре 2018 года.

Происшествия В Азербайджане произошла стрельба на рынке, есть погибшие Недавно вышедший на свободу мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего получили ранения 8 человек.

Здоровье Роскачество проверит телемедицинские мобильные приложения Роскачество запустит цифровую экспертизу телемедицинских приложений, сообщает "Вечерняя Москва".

Общество Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи "По итогам прошлого года в среднестатистической ямальской семье после необходимых затрат остается 128,5 тысяч рублей", - передает РИА Новости Немного отстала от арктического региона Чукотка: здесь остаток составляет 107,8 тысяч рублей.

Кино Дэниел Крэйг занимается силовыми тренировками с гипсом на ноге Английский актер Дэниел Крэйг, получивший травму на съемочной площадке, приступил к тренировкам, чтобы не терять форму.

Происшествия Шесть машин столкнулись на месте смертельного ДТП на Ставрополье Массовая авария произошла на ставропольской трассе: шесть машин столкнулись на месте, где за шесть часов до этого в ДТП погибли два человека, еще 10 получили травмы, сообщили в региональном управлении МВД.

Политика Вице-премьер Италии призвал к диалогу между Западом и Россией Вице-премьер Италии, лидер правящей партии «Лига» Маттео Сальвини в ходе визита в Соединённые Штаты призвал к диалогу между Западом и Россией.

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Экономика СП нашла у «Мосфильма» договор аренды в несуществующей валюте Счетная палата (СП) обнаружила арендный договор между киноконцерном «Мосфильм» и управлением Росимущества в Москве в валюте ЭКЮ, которая не существует с 1998 года, сообщает РБК.