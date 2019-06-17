Торги на фондовых рынках АТР проходят без единой динамикиРосбалт 02:59

Торги на фондовых рынках АТР проходят без единой динамики

Происшествия Следователи начали проверять жалобы россиян Путину Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Футбол Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках» Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Религия 17 июня православные отмечают День Святого Духа Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.

Интернет Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся» Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Космос Россия представила на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию лунной программы Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш показал на Международном аэрокосмическом салоне Ле-Бурже - 2019 концепцию российской Лунной исследовательской программы.

Политика New York Times назвала опасными обвинения Трампа в госизмене Американское издание New York Times ответило на выдвинутые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в государственной измене.

Происшествия Челябинского полицейского обвинили в домогательствах В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.

Происшествия РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.

Культура Экстренно госпитализирован Александр Калягин Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.

Авто В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4 В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).

Общество Паулина Андреева в Сочи показала прозрачное платье Прозрачное платье Паулины Андреевой стало одним из хедлайнеров церемонии закрытия сочинского кинофестиваля.

Шоу-бизнес Екатерина Климова подала на развод По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Авто Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России.

Авто Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.

Шоу-бизнес Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище В детстве родственники были очень близки, поэтому певица предпочла приобрести участок для собственной могилы рядом с захоронением брата.

Здоровье В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.