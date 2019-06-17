Экономика

Торги на фондовых рынках АТР проходят без единой динамикиРосбалт 02:59

Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов демонстрируют смешанную динамику.
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Рынки акций стран АТР изменились разнонаправленно

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Азиатские индексы не продемонстрировали единой динамики в ожидании итогов заседания ФРС

Finam.Ru04:15

Затишье перед решением ФРС. Как мировые индексы начали неделю

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Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленно

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Биржи Азии закрылись без единой динамики в ожидании заседания ФРС и саммита G20

ПРАЙМ04:36
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Происшествия

Следователи начали проверять жалобы россиян Путину

Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
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Армия и оружие

США разместят свои военные базы на территории Польши в шести точках

Обновлено в 04:25
Общество

В аэропорту Домодедово установили алкорамки

Обновлено в 06:20
Общество

ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Футбол

Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»

Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
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Общество

Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы

Обновлено в 04:35
Религия

17 июня православные отмечают День Святого Духа

Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Интернет

Mail.ru Group запустила голосового помощника «Маруся»

Mail.ru Group (MRG) запустила собственного голосового помощника "Маруся", инвестиции в разработку которого составили 2 миллиона долларов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 02:31
Футбол

Презентация Родриго в «Реале» состоится 18 июня

Обновлено в 06:05
Космос

Россия представила на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию лунной программы

Головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш показал на Международном аэрокосмическом салоне Ле-Бурже - 2019 концепцию российской Лунной исследовательской программы.
Обновлено в 07:16
Политика

New York Times назвала опасными обвинения Трампа в госизмене

Американское издание New York Times ответило на выдвинутые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в государственной измене.
Обновлено в 02:49
Спорт

Россиянин Шубенков выиграл забег, упав на финише

Обновлено в 02:33
Политика

Международный авиасалон начинает работу в Ле-Бурже

Обновлено вчера в 17:10
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Общество

Названы регионы, где живут самые богатые и бедные семьи

Обновлено в 03:54
Происшествия

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Культура

Экстренно госпитализирован Александр Калягин

Народный артист РСФСР Александр Калягин был госпитализирован в одну из столичных больниц, передает Рен ТВ.
Обновлено в 05:30
Авто

В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4

В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено вчера в 14:31
Общество

Паулина Андреева в Сочи показала прозрачное платье

Прозрачное платье Паулины Андреевой стало одним из хедлайнеров церемонии закрытия сочинского кинофестиваля.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Политика

Бабича назначили замминистра экономического развития

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Авто

Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России

Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России.
Обновлено в 05:33
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище

В детстве родственники были очень близки, поэтому певица предпочла приобрести участок для собственной могилы рядом с захоронением брата.
Обновлено в 05:55
Здоровье

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока

В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
Футбол

Президент «ПСЖ»: больше не хочу терпеть поведение звёзд команды

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявил, что клуб будет готов расстаться со своими звёздными игроками, если те не изменят отношения к работе.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

Российский турист утонул в Таиланде

Обновлено в 03:53
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