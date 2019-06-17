Экономика

Торги на фондовых рынках АТР проходят без единой динамикиРосбалт 02:59

Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов демонстрируют смешанную динамику.
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Рынки акций стран АТР изменились разнонаправленно

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Азиатские индексы не продемонстрировали единой динамики в ожидании итогов заседания ФРС

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Затишье перед решением ФРС. Как мировые индексы начали неделю

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Торги на фондовых рынках АТР завершились разнонаправленно

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Биржи Азии закрылись без единой динамики в ожидании заседания ФРС и саммита G20

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Порядка 690 миллиардов рублей потратят на развитие дорожной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа в рамках проекта национальной программы развития региона, заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
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Обновлено в 02:17
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Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

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Обновлено в 05:18
Происшествия

Три человека погибли в результате стрельбы на рынке в Азербайджане

Еще восемь человек пострадали, сообщает РИА "Новости". ЧП произошло в селе Беюк Кесик.
Обновлено в 04:01
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
Авто

Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber

Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Экономика

На Ставрополье запустят промышленное производство хлопка

Промышленное производства хлопка планируется запустить в Ставропольском крае.
Обновлено в 07:50
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Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
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Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли

Обновлено в 07:56
Происшествия

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Илон Маск сообщил в Twitter, что удалился из Twitter

Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск удалил свой аккаунт из Twitter.
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Армия и оружие

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Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие

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Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
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Происшествия

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Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
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Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
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Бари Алибасова выписали из больницы

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В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников

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В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
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