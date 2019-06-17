Экономика
Торги на фондовых рынках АТР проходят без единой динамикиРосбалт 02:59
Ведущие фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в ходе сегодняшних торгов демонстрируют смешанную динамику.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:20, Вашингтон
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата Госдумы
Обновлено в 04:35
Энергетика
Медведев потребовал разобраться с сообщениями о росте цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в Ростове
Обновлено в 09:50
Общество
Суд сократил срок ареста главы штаба ФБК Волкова
Суд сократил срок ареста начальника штаба Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Ленобласти мужчина получил серьезные ожоги на заправке
Мужчина получил серьезные ожоги на автозаправочной станции на Колтушском шоссе в Ленинградской области, в результате инцидента его госпитализировали.
Обновлено в 06:55
Экономика
На новые дороги в ДФО выделят 690 миллиардов рублей
Порядка 690 миллиардов рублей потратят на развитие дорожной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа в рамках проекта национальной программы развития региона, заявил замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.
Обновлено в 07:16
Футбол
Александр Бухаров покинул «Рубин» по истечении контракта
Нападающий покинул команду в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Обновлено в 09:25
Политика
Уехавшие на Украину крымчане захотели российское гражданство
24 апреля и 1 мая президент России Владимир Путин двумя своими указами распорядился упростить выдачу российского гражданства жителям Донбасса, а также украинцам, родившимся или жившим в Крыму или Севастополе и уехавшим до присоединения полуострова к России.
Обновлено в 02:17
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Три человека погибли в результате стрельбы на рынке в Азербайджане
Еще восемь человек пострадали, сообщает РИА "Новости". ЧП произошло в селе Беюк Кесик.
Обновлено в 04:01
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18
Авто
Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber
Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
Экономика
На Ставрополье запустят промышленное производство хлопка
Промышленное производства хлопка планируется запустить в Ставропольском крае.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Общество
Илон Маск сообщил в Twitter, что удалился из Twitter
Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск удалил свой аккаунт из Twitter.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Поисковики Северного флота нашли останки немецкого солдата
На территориях, где проходили бои советско-финской и Великой Отечественной войны, поисковым отрядам удалось найти останки немецкого солдата.
Обновлено в 09:02
Музыка
Светлана Лобода дала первый комментарий о ссоре с Сергеем Лазаревым
Неделю назад СМИ наводнили сообщения о том, что на прошедшей Премии МУЗ-ТВ разгорелся громкий скандал: поругались Сергей Лазарев и Светлана Лобода.
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35
Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.
Обновлено в 01:22
Футбол
Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»
Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский назвал красивых женщин брендом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж высказался об украинских женщинах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников
Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40