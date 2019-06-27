Американские фондовые индикаторы выбрали «зеленую зону» в начале сегодняшних торгов. По состоянию на 16:48 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,41% и достиг 2925,75 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average увеличилось на 0,05% до 26551,25 пункта.

Экономика Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.

Музыка В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.

Происшествия Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов.

Происшествия Экс-депутата Госдумы заподозрили в выводе за рубеж миллиардных сумм Пресс-служба ведомства рассказала, что уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ "Перевод валюты по подложным документам" возбуждено в отношении основателя, фактического владельца группы компаний "Рольф" Сергея Петрова, а также ряда её руководителей.

Политика Трамп шутливо попросил Путина не вмешиваться в выборы США После президентских выборов 2016 года Вашингтон обвинил Москву о влиянии на данный процесс Президент США Дональд Трамп с долей юмора попросил не вмешиваться Владимира Путина в предстоящие президентские выборы в 2020 году.

Политика Кадыров разделил мнение Путина про предателей Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.

Политика В Крыму поддержали заявление Порошенко о статусе полуострова Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко впервые сделал реалистичное заявление по статусу Крыма.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Политика Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Происшествия Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.

Политика Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.

Политика На ужин в честь лидеров G20 Путин пришел со своим термосом Президент Российской Федерации Владимир Путин пришел на ужин в честь лидеров стран «Большой двадцатки» со своим термосом.

Музыка Похороны лидера группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.

Автоспорт Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.

Политика Власти ДНР и ЛНР передадут Украине через Медведчука четверых пленных В минском «Президент-отеле» прошли переговоры одного из лидеров украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами непризнанных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Спорт Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд Сегодня стартует чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд Сегодня женская сборная России проведет свой первый матч на чемпионате Европы, который пройдет в Сербии и Латвии.

Футбол Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.

Транспорт Потоп добрался до самолетной стоянки в Шереметьево Стоянка самолетов у терминала B московского аэропорта Шереметьево была затоплена дождевой водой.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Шоу-бизнес Алла Пугачева в дождливый день поделилась «солнечной» фотографией Примадонна российской эстрады Алла Пугачева решила поднять настроение своим преданным поклонникам и поделилась «солнечной» фотографией.