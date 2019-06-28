Финансы
Торги на фондовом рынке США проходят на положительной территорииРосбалт 11:20
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на стартовавшем в пятницу саммите «большой двадцатки» (G20) в Осаке.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
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Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение
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