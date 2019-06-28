Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на стартовавшем в пятницу саммите «большой двадцатки» (G20) в Осаке.

Торги на фондовом рынке США проходят на положительной территории

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