Финансы
Фондовый рынок США открылся с небольшим ростомREGNUM 26 июня в 11:00
Фондовый рынок США начал торги вторника с небольшого роста всех основных индексов, 26 июня передает агентство Reuters. На открытии Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones вырос на 51,20 пункта (0,19%), до 26 599,42.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
Политика
В Осаке завершилась встреча Путина и Трампа
Обновлено в 02:34
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
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Шоу-бизнес
Климову и Месхи официально развели
Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
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Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Политика
Макрон обратился к Путину по-русски
Обновлено в 11:13
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Автоспорт
Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии
Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Политика
Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей
Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.
Обновлено в 11:29
Политика
Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака
Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Экономика
Власти хотят контролировать расходы россиян
Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено вчера в 10:10
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика
Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию
Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Транспорт
Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней
Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро
Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Здоровье
Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи
Обновлено в 07:34
Футбол
«Милан» согласовал с «Реалом» трансфер Эрнандеса
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Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Музыка
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Политика
Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков
Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:26
Происшествия
Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом
Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова.
Обновлено в 11:01
Космос
В Крыму к 2030 году реконструируют Центр дальней космической связи
В Евпатории Центр дальней космической связи будет реконструирован к 2030 году. В том числе и радиотелескоп РТ-70.
Обновлено в 02:26
Энергетика
Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7%
Белоруссия предлагает России в качестве компенсации за транспортировку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» повысить тарифы на транзит, сообщил гендиректор оператора трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.
Обновлено в 11:37
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Спорт
Анна Архипова-фон Калманович: «Сборной России нужно готовиться к матчу с Сербией, как к финальному бою»
Нужно готовиться к игре с Сербией, как к финальному бою, — сказала Архипова-фон Калманович в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 11:12
Хоккей
Хоккеист Миронов отправил заявку на романтическое шоу с Бузовой
Хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов отправил заявку на участие в шоу телеканала ТНТ "Замуж за Бузову".
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Происшествия
«Краснодарский каннибал» получил 12 лет колонии строгого режима
"Краснодарский каннибал", 36-летний Дмитрий Бакшеев, признан виновным в убийстве 35-летней женщины и приговорен Прикубанским районным судом к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оскорбила Веру Брежневу
Два года назад Водонаева уже ругалась с Верой Брежневой, тогда певица добавила Водонаеву в черный список.
Обновлено в 03:43
Недвижимость
Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
Оформляя ипотеку, заемщику следует помнить о золотом правиле: на случай непредвиденных обстоятельств нужно отложить сумму, которой хватит на 2-4 платежа.
Обновлено в 09:50