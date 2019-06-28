Финансы

Фондовый рынок США открылся с небольшим ростомREGNUM 26 июня в 11:00

Фондовый рынок США начал торги вторника с небольшого роста всех основных индексов, 26 июня передает агентство Reuters. На открытии Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones вырос на 51,20 пункта (0,19%), до 26 599,42.
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Американские индексы пребывают в «зеленой» зоне

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Индексы Уолл-стрит растут перед началом саммита G-20

REGNUMвчера в 15:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:54, Вашингтон
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Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
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Климову и Месхи официально развели

Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.
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Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
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Политика

Макрон обратился к Путину по-русски

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Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
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Автоспорт

Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии

Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
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Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей

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Обновлено в 11:29
Политика

Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака

Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.
Обновлено в 11:45
Экономика

Власти хотят контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено вчера в 10:10
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Политика

Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию

Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Транспорт

Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней

Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Здоровье

Как снизить риск появления рака груди, рассказали онкологи

Обновлено в 07:34
Футбол

«Милан» согласовал с «Реалом» трансфер Эрнандеса

Обновлено в 05:08
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Музыка

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено в 09:43
Политика

Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков

Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом

Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова.
Обновлено в 11:01
Космос

В Крыму к 2030 году реконструируют Центр дальней космической связи

В Евпатории Центр дальней космической связи будет реконструирован к 2030 году. В том числе и радиотелескоп РТ-70.
Обновлено в 02:26
Энергетика

Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7%

Белоруссия предлагает России в качестве компенсации за транспортировку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» повысить тарифы на транзит, сообщил гендиректор оператора трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.
Обновлено в 11:37
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Спорт

Анна Архипова-фон Калманович: «Сборной России нужно готовиться к матчу с Сербией, как к финальному бою»

Нужно готовиться к игре с Сербией, как к финальному бою, — сказала Архипова-фон Калманович в эфире «Матч ТВ».
Обновлено в 11:12
Хоккей

Хоккеист Миронов отправил заявку на романтическое шоу с Бузовой

Хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов отправил заявку на участие в шоу телеканала ТНТ "Замуж за Бузову".
Обновлено в 07:50
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«Краснодарский каннибал» получил 12 лет колонии строгого режима

"Краснодарский каннибал", 36-летний Дмитрий Бакшеев, признан виновным в убийстве 35-летней женщины и приговорен Прикубанским районным судом к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Алена Водонаева оскорбила Веру Брежневу

Два года назад Водонаева уже ругалась с Верой Брежневой, тогда певица добавила Водонаеву в черный список.
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Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле

Оформляя ипотеку, заемщику следует помнить о золотом правиле: на случай непредвиденных обстоятельств нужно отложить сумму, которой хватит на 2-4 платежа.
Обновлено в 09:50
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