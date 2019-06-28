Фондовый рынок США начал торги вторника с небольшого роста всех основных индексов, 26 июня передает агентство Reuters. На открытии Уолл-стрит промышленный индекс Dow Jones вырос на 51,20 пункта (0,19%), до 26 599,42.

Политика Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.

Шоу-бизнес Климову и Месхи официально развели Актриса Екатерина Климова и актер Гела Месхи официально развелись 28 июня, передает издание "Стархит" со ссылкой на представитель Хамовнического районного суда Ираклия Сохадзе.

Транспорт Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика «В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.

Происшествия Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.

Автоспорт Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.

Политика Ущерб от нахождения Крыма в составе Украины оценили в 2,5 трлн рублей Вице-спикер крымского парламента и глава рабочей группы по анализу ущерба Ефим Фикс заявил, что Крым за время нахождения в составе Украины упустил экономическую выгоду в размере 2,5 трлн рублей.

Политика Зеленский обрадовался, что отмечает День конституции без пиджака Владимир Зеленский показал, как отмечает День конституции Украины. Информация появилась в Facebook.

Экономика Власти хотят контролировать расходы россиян Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.

Общество Россияне рассказали о своих доходах на пенсии Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».

Политика Депутату Госдумы Сергею Гаврилову запретили въезд в Грузию Власти Грузии не впустят в страну президента Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, если он вновь решит посетить республику.

Происшествия Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.

Транспорт Дорогу к одному из терминалов «Шереметьево» затопило из-за ливней Из-за продолжительных ливней подтоплен участок дороги, ведущей к терминалу В аэропорта «Шереметьево». Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Происшествия Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.

Происшествия Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.

Политика Трамп и Путин обсудили судьбу украинских моряков Президент США Дональд Трамп в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным поднимал тему освобождения украинских моряков, об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.

Происшествия Прокуратура требует завести дело на полицейских, отпустивших отравителя Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности полицейских, которые занимались расследованием деятельности серийного отравителя Мурата Сабанова.

Космос В Крыму к 2030 году реконструируют Центр дальней космической связи В Евпатории Центр дальней космической связи будет реконструирован к 2030 году. В том числе и радиотелескоп РТ-70.

Энергетика Белоруссия предложила повысить тариф на транзит по «Дружбе» на 21,7% Белоруссия предлагает России в качестве компенсации за транспортировку «грязной» нефти по трубопроводу «Дружба» повысить тарифы на транзит, сообщил гендиректор оператора трубопровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Хоккей Хоккеист Миронов отправил заявку на романтическое шоу с Бузовой Хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов отправил заявку на участие в шоу телеканала ТНТ "Замуж за Бузову".

Происшествия «Краснодарский каннибал» получил 12 лет колонии строгого режима "Краснодарский каннибал", 36-летний Дмитрий Бакшеев, признан виновным в убийстве 35-летней женщины и приговорен Прикубанским районным судом к 12 годам и двум месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Шоу-бизнес Алена Водонаева оскорбила Веру Брежневу Два года назад Водонаева уже ругалась с Верой Брежневой, тогда певица добавила Водонаеву в черный список.