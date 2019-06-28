Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на стартовавшем в пятницу саммите «большой двадцатки» (G20) в Осаке.

Торги на фондовом рынке США проходят на положительной территории

Экономика Путин подписал закон о защите прав дольщиков Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов.

Политика Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.

Общество Радий Хабиров рассказал, каким должен быть башкир Сегодня, 28 июня, на V Всемирном курултае башкир врио главы РБ Радий Хабиров перечислил лучшие качества башкирского народа.

Транспорт Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.

Происшествия В Иркутской области прорвало дамбу на реке В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.

Политика Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Авто Базовый минивэн Chrysler Pacifica переименовали в Voyager Модель Chrysler Pacifica, при этом, останется в линейке только с дорогими комплектациями Touring и Limited, а также спецпакетом Red S Appearence, добавляющим минивэну обивку сидений из красной натуральной кожи и красные акценты в экстерьере.

Здоровье В Минздраве Башкирии назвали неблагополучные по раку районы В Минздраве Башкирии назвали самые неблагоприятные по раку районы.

Футбол Черышев: «Переход в „Валенсию“ практически завершен» Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о переговорах с «Валенсией», а также о восстановлении после травмы.

Шоу-бизнес Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Авто Цены на машины АвтоВАЗа продолжают расти — причины Анонсируется, что с 1 июля стоимость любого автомобиля «Лада» возрастет на 1%, при этом АвтоВАЗ уже повышал ценник на 3% в начале года.

Армия и оружие Две подлодки «Лада» построят на заводе «Адмиралтейские верфи» Минобороны РФ и судостроительный завод из Петербурга подписали контракт на строительство двух подводных лодок проекта 677 «Лада».

Происшествия Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.

Гаджеты Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США Издание Nikkei совместно с японской компанией Fomalhaut Techno Solutions решили полностью разобрать смартфон Huawei P30 Pro и выяснить, какие комплектующие и сколько используется в устройстве.

Экономика «Мечел» рассчитывает до конца года договориться с госбанками о реструктуризации долга Как уточнила представитель "Мечела", на данном этапе компания договорилась о реструктуризации только с 10% участников ЕСА-кредита, общая задолженность по основному долгу которого составляет $460 млн.

Политика Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Общество Жара во Франции побила исторический рекорд 26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.

Шоу-бизнес Сосо Павлиашвили не хочет идти в ЗАГС с матерью своих детей Журналисты издания «КП» пообщались с именинником и узнали у артиста, почему он не хочет идти в ЗАГС с матерью собственных детей.

Автоспорт Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.

Политика Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.