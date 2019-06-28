Экономика
Торги на фондовом рынке США проходят на положительной территорииРосбалт вчера в 11:20
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на стартовавшем в пятницу саммите «большой двадцатки» (G20) в Осаке.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию вышла в полуфинал Кубка Америки
Обновлено в 00:06
Общество
Радий Хабиров рассказал, каким должен быть башкир
Сегодня, 28 июня, на V Всемирном курултае башкир врио главы РБ Радий Хабиров перечислил лучшие качества башкирского народа.
Обновлено вчера в 04:49
Транспорт
Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области
Шестикилометровый участок федеральной трассы Р-255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия
В Иркутской области прорвало дамбу на реке
В Иркутской области прорвало дамбу на реке Ока.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ
Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено вчера в 19:21
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Си Цзиньпин заявил Трампу, что Китай и США проигрывают от конфронтации
Обновлено вчера в 23:38
Авто
Базовый минивэн Chrysler Pacifica переименовали в Voyager
Модель Chrysler Pacifica, при этом, останется в линейке только с дорогими комплектациями Touring и Limited, а также спецпакетом Red S Appearence, добавляющим минивэну обивку сидений из красной натуральной кожи и красные акценты в экстерьере.
Обновлено вчера в 00:48
Здоровье
В Минздраве Башкирии назвали неблагополучные по раку районы
В Минздраве Башкирии назвали самые неблагоприятные по раку районы.
Обновлено вчера в 22:02
Футбол
Черышев: «Переход в „Валенсию“ практически завершен»
Полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев рассказал о переговорах с «Валенсией», а также о восстановлении после травмы.
Обновлено вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Авто
Цены на машины АвтоВАЗа продолжают расти — причины
Анонсируется, что с 1 июля стоимость любого автомобиля «Лада» возрастет на 1%, при этом АвтоВАЗ уже повышал ценник на 3% в начале года.
Обновлено вчера в 23:30
Музыка
Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
Две подлодки «Лада» построят на заводе «Адмиралтейские верфи»
Минобороны РФ и судостроительный завод из Петербурга подписали контракт на строительство двух подводных лодок проекта 677 «Лада».
Обновлено вчера в 09:34
Армия и оружие
Россия осенью испытает гиперзвуковую ракету-мишень «Гвоздика»
Концерн «Калашников» анонсировал испытания гиперзвуковой ракеты-мишени «Гвоздика». Об этом 29 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:32
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно госпитализировали в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:08
Гаджеты
Во флагманском Huawei P30 Pro подсчитали количество компонентов из США
Издание Nikkei совместно с японской компанией Fomalhaut Techno Solutions решили полностью разобрать смартфон Huawei P30 Pro и выяснить, какие комплектующие и сколько используется в устройстве.
Обновлено вчера в 10:50
Экономика
«Мечел» рассчитывает до конца года договориться с госбанками о реструктуризации долга
Как уточнила представитель "Мечела", на данном этапе компания договорилась о реструктуризации только с 10% участников ЕСА-кредита, общая задолженность по основному долгу которого составляет $460 млн.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Песков назвал факт встречи Путина и Мэй положительным
Сам факт встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй положителен, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Жара во Франции побила исторический рекорд
26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
Обновлено вчера в 09:00
Политика
Трамп похвалил саудовского принца за борьбу с терроризмом
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили не хочет идти в ЗАГС с матерью своих детей
Журналисты издания «КП» пообщались с именинником и узнали у артиста, почему он не хочет идти в ЗАГС с матерью собственных детей.
Обновлено вчера в 22:00
Автоспорт
Ферстаппен и Боттас попали в аварию на второй практике
Голландский автогонщик Макс Ферстаппен и финский пилот Валттери Боттас попали в аварии во время второй практики девятого этапа Гран-при Формулы-1 в Австрии.
Обновлено вчера в 10:43
Политика
Трамп пригласил Ким Чен Ына встретиться в демилитаризованной зоне
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Путин пришёл на ужин G20 со своим термосом
Президент России Владимир Путин был замечен на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термостаканом.
Обновлено вчера в 10:46
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено 27 июня в 10:59