Экономика

Торги на фондовом рынке США проходят на положительной территорииРосбалт вчера в 11:20

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Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» в ожидании встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на стартовавшем в пятницу саммите «большой двадцатки» (G20) в Осаке.
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Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС - на 0,54%

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 00:10, Вашингтон
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