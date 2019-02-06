Торги на фондовом рынке США проходят на отрицательной территорииРосбалт 10:53

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов продемонстрировали негативный настрой, в то время как трейдеры продолжают оценивать заявления президента США Дональда Трампа. По состоянию на 18:30 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,37% и оказался на отметке 2727,62 пункта.

Торги на фондовом рынке США проходят на отрицательной территории

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