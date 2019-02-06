Экономика
Торги на фондовом рынке США проходят на отрицательной территорииРосбалт 10:53
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов продемонстрировали негативный настрой, в то время как трейдеры продолжают оценивать заявления президента США Дональда Трампа. По состоянию на 18:30 мск Standard & Poorʼs 500 потерял 0,37% и оказался на отметке 2727,62 пункта.
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Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Общество
Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами
Обновлено в 05:12
Авто
BMW отзывает почти 30 тысяч автомобилей в России
Немецкий концерн BMW отзывает 28,631 тыс. автомобилей различных моделей, реализованных в России.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Арест Мамаева и Кокорина продлили на два месяца
В Тверском районном суде Москвы закончилось судебное заседание по вопросу продления срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, а также младшему брату Александра Кириллу и их общему другу Александру Протасовицкому.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Стамбуле обрушилось многоэтажное здание
В Стамбуле в районе Картал произошло обрушение восьмиэтажного здания, сообщает турецкий телеканал NTV.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Москве подозреваемый сбил пытавшегося его задержать полицейского
Водитель, скрываясь от правоохранителей на легковом автомобиле на юге Москвы, наехал на полицейского, объявлен план «Перехват», сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 13:51
Авто
Новая Toyota Corolla будет представлена в России в единственной версии
Японская автомобилестроительная компания Toyota представит в России модель Toyota Corolla с 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. В компании уверены, что новое поколение автомобиля догнало по техническим характеристикам модель Camry.
Обновлено в 14:11
Космос
Запуск спутников OneWeb ракетой «Союз» намечен на 22 февраля
Обновлено в 14:04
Общество
Космонавты из ОАЭ прошли в подмосковном лесу тренировки по выживанию
Двое космонавтов из ОАЭ, проходящих тренировки в Центре подготовки космонавтов, приступили к выживанию в подмосковном лесу, говорится в видео телестудии "Роскосмоса", опубликованном в YouTube.
Обновлено в 14:42
Авто
Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы
Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.
Обновлено в 01:59
Авто
Audi обновила внешность купе и родстера TT RS
Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.
Обновлено в 10:22
Происшествия
К псковской журналистке пришли с обысками из-за оправдания терроризма
Правоохранители пришли с обыском домой к псковской журналистке Светлане Прокопьевой, сообщает в своем Telegram-канале газета «Псковская губерния», которую ранее возглавляла Прокопьева.
Обновлено в 09:48
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.
Обновлено в 05:19
Энергетика
В Босфоре застряли танкеры с российской и казахстанской нефтью
Нефтяные танкеры, загруженные 41 миллионом баррелей нефти из портов Черного моря, в основном российской и казахстанской, застряли при проходе через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные портового оператора Tribeca Shipping.
Обновлено в 14:44
Кино
Умер режиссер фильма «Три орешка для Золушки»
Одним из наиболее известных фильмов Ворличека является картина «Три орешка для Золушки» (1973), основанная на сказке братьев Гримм в переложении чешской писательницы Божены Немцовой.
Обновлено в 09:09
Технологии
«Медуза» обнаружила «ВКонтакте» алгоритм, который автоматически удаляет признанные экстремистскими картинки
В социальной сети «ВКонтакте» существует алгоритм, который автоматически удаляет контент, внесенный в Федеральный список экстремистских материалов Минюста.
Обновлено в 13:56
Происшествия
Три подростка отравились в бассейне фитнес-клуба в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде с признаками отравления госпитализировали трех несовершеннолетних, которым стало плохо во время посещения бассейна в фитнес-клубе, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте главного управления Следственного комитета (СК) по региону.
Обновлено в 12:35
Армия и оружие
Израильские военные зафиксировали пуск ракеты из сектора Газа
В середине января ракета разорвалась в незаселенной местности. В ответ израильские истребители нанесли удары по объектам группировки ХАМАС.
Обновлено в 14:59
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy Note может получить камеру в стилусе
Обновлено в 04:31
Космос
Ученые НАСА признали 2018 год четвертым самым жарким в истории
Обновлено в 13:06
Армия и оружие
Госдеп усомнился в опасности для США российского «Посейдона»
Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что сомневается в информации о серьезной угрозе для США со стороны российской многоцелевой океанской системы «Посейдон».
Обновлено в 13:03
Гаджеты
Новые Emoji появятся в течении этого года
Консорциум Unicode, некоммерческая организация, которая координирует разработку Unicode, объявил, что новый набор Emoji будет доступен для использования в различных сервисах в течение 2019 года.
Обновлено в 02:02
Наука
Ученые: Люди получили развитый мозг благодаря жиру
Обновлено в 11:11
Общество
В ульяновской гимназии детям дали вафли с червями
Обновлено в 07:01
Театры
Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Служба гражданства и иммиграции США закроет свой офис в Москве
Служба гражданства и иммиграции США (US Citizenship and Immigrations Services, USCIS) закрывает свой офис в Москве в связи с "существенным спадом объема работы", говорится в сообщении, распространенном 6 февраля ведомством.
Обновлено в 15:14
Общество
Учительницу из Барнаула едва не уволили из-за фото в купальнике
Учительнице одной из школ Барнаула Татьяне Кувшинниковой предложили уволиться из-за ее фотографии в купальнике, опубликованной в соцсетях.
Обновлено в 14:31
Гаджеты
Озвучена цена смартфона Honor 10 Lite в России
Обновлено в 11:53
Политика
Бывший президент Бразилии Лула получил ещё почти 13 лет тюрьмы
Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва был приговорён к ещё почти 13 годам тюрьмы за коррупцию и отмывание денег в рамках второго уголовного процесса, сообщает AFP.
Обновлено в 14:29
Наука
Ученые определили, когда кенгуру научились прыгать
Предки современных кенгуру научились прыгать около 20 млн лет назад. Об этом сообщается в результатах исследований шведских ученых.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Амстердаме произошла стрельба
В Амстердаме произошла перестрелка около здания Центробанка Нидерландов.
Обновлено в 14:58