Экономика

Торги на фондовом рынке США проходят на отрицательной территорииРосбалт 22 марта в 11:17

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону», а позже падение индексов усилилось после того, как кривая доходности гособлигаций США приняла инверсионный вид, то есть доходность «длинных» бумаг оказалась ниже доходности «коротких», впервые с 2007 года (перед мировым финансовым кризисом).
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Американские индексы пребывают на отрицательной территории

Finam.Ru22 марта в 13:20

Торги на фондовом рынке США проходят на отрицательной территории

Росбалт22 марта в 11:17

Инверсия кривой доходности US Treasuries наблюдается впервые с 2007 года

Интерфакс22 марта в 10:07

Фондовые индексы США усилили снижение после инвертирования кривой доходности US Treasuries

Финмаркет22 марта в 10:24
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