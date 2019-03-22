Экономика
Торги на фондовом рынке США проходят на отрицательной территорииРосбалт 22 марта в 11:17
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «красную зону», а позже падение индексов усилилось после того, как кривая доходности гособлигаций США приняла инверсионный вид, то есть доходность «длинных» бумаг оказалась ниже доходности «коротких», впервые с 2007 года (перед мировым финансовым кризисом).
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Фондовые индексы США усилили снижение после инвертирования кривой доходности US Treasuries
Финмаркет22 марта в 10:24
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