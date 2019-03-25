Финансы

Торги на фондовом рынке США начались разнонаправленноРосбалт 10:52

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику, в то время как инвесторы оценивают ситуацию с доходностью американских гособлигаций. По состоянию на 16:44 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,01% и достиг 2801,12 пункта.
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Американские горки: Индексы Уолл-стрит снова падают

REGNUM15:50

Индексы США демонстрируют умеренное снижение

Finam.Ru12:47

Торги на фондовом рынке США начались разнонаправленно

Росбалт10:52

ИНДЕКС NASDAQ СНИЗИЛСЯ НА 0,28%

Financial One09:43

Коррекция на мировых рынках может пойти на спад к концу недели

SIA.ru07:00

Рубль ослабит свои позиции к доллару при усилении негатива на биржах США. 25.03.19

Глас Народа00:53
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 17:25, Ашберн
Технологии

Роскосмос задумал создать беспилотный трамвай

Обновлено в 04:55
Общество

Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Политика

Европейский Airbus поставит в Китай 300 самолетов на €30 млрд

Обновлено в 14:08
Армия и оружие

Порошенко назвал число погибших в Донбассе украинских военных

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие

Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США

США закупили 20 самолетов МиГ-29 у Молдавии в 1997 году. Американские истребители превосходили советский только по показателю авионики.
Обновлено в 01:18
Политика

Госдеп оценил усилия России по урегулированию в Сирии

Вашингтон признаёт, что Москва действует конструктивно в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Суд продлил арест обвиняемого в похищении картины Куинджи

Обновлено в 11:59
Происшествия

Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы

Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Общество

Мощное потепление придет в Москву с 28 марта

Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
Обновлено в 07:30
Политика

Новый масштабный блэкаут произошел в Венесуэле

Обновлено в 15:06
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Политика

Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным

В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Футбол

«Манчестер Сити» смиксовал 9 комплектов формы от Nike

Обновлено в 08:57
Хоккей

«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом

Обновлено в 17:19
Армия и оружие

Украина подтвердила переход на сторону ДНР офицера ВСУ с секретными документами

Вооруженные силы Украины подтвердили факт перехода бывшего офицера Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на сторону ДНР.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес

Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых

Обновлено в 11:31
Спорт

Бьорндалену хотят предложить место тренера российских биатлонистов

Вице-президент СБР Сергей Чепиков уверен, что Бьорндален сможет подтянуть у российских спортсменов технические навыки.
Обновлено в 15:02
Экономика

Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья

Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ назвал убийц донбасских командиров Моторолы и Гиви

Бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины Василий Прозоров назвал причастных к смерти Михаила Толстых и Арсена Павлова, известных как Гиви и Моторола, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:38
Политика

Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан

Министерство иностранных дел Сирии заявило, что США стали врагами арабских стран после решения по Голанским высотам.
Обновлено в 14:48
Культура

Билан вышел за наградой от Мединского на костылях

Обновлено в 16:18
Общество

В Минске задерживают участников несанкционированной акции

Обновлено в 12:13
Общество

Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике

В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Общество

Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 12:15
Общество

Новой «Мисс Москва-2018» выдадут запасную корону

Вице-мисс Москва Ксения Поленова, которой перейдет титул «Мисс Москва-2018», получит другую корону, так как главная подлежит ремонту.
Обновлено в 11:16
Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Обновлено в 15:01
Армия и оружие

Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова

Обновлено в 08:00
Политика

Эрдоган предложил превратить собор Святой Софии в мечеть

Обновлено в 10:00
Авто

В России насчитали около 10 млн кроссоверов и внедорожников

Обновлено в 01:40
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