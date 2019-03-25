Финансы
Торги на фондовом рынке США начались разнонаправленноРосбалт 10:52
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику, в то время как инвесторы оценивают ситуацию с доходностью американских гособлигаций. По состоянию на 16:44 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,01% и достиг 2801,12 пункта.
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Технологии
Роскосмос задумал создать беспилотный трамвай
Обновлено в 04:55
Общество
Новый иск подан к соцсети «ВКонтакте» за разглашение личных данных
Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта текущего года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отказал политической активистке из Уфы Лилии Чанышевой в аналогичном иске к ООО «ВКонтакте» по делу о передаче личных данных пользователей правоохранительным органам Башкирии.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
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Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что за время военной операции в Донбассе погибли почти 3 тыс. украинских военнослужащих.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США
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Политика
Госдеп оценил усилия России по урегулированию в Сирии
Вашингтон признаёт, что Москва действует конструктивно в вопросе политического урегулирования конфликта в Сирии.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы
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Общество
Мощное потепление придет в Москву с 28 марта
Серьезное потепление придет в столичный регион с 28 марта. Столбики термометров поднимутся к выходным выше 10 градусов.
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Политика
Новый масштабный блэкаут произошел в Венесуэле
Обновлено в 15:06
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
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Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Футбол
«Манчестер Сити» смиксовал 9 комплектов формы от Nike
Обновлено в 08:57
Хоккей
«Вашингтон» и Овечкин встретились с Трампом
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
Украина подтвердила переход на сторону ДНР офицера ВСУ с секретными документами
Вооруженные силы Украины подтвердили факт перехода бывшего офицера Донецкого областного военного комиссариата Юрия Аушева на сторону ДНР.
Обновлено в 14:05
Шоу-бизнес
Тайная возлюбленная Золотухина нашлась в доме престарелых
Обновлено в 11:31
Спорт
Бьорндалену хотят предложить место тренера российских биатлонистов
Вице-президент СБР Сергей Чепиков уверен, что Бьорндален сможет подтянуть у российских спортсменов технические навыки.
Обновлено в 15:02
Экономика
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Правительство в течение трех лет направит на расселение семей из аварийного жилья 431 млрд руб. Об этом вице-премьер Виталий Мутко, курирующий вопросы строительства, заявил на совещании с премьером Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ назвал убийц донбасских командиров Моторолы и Гиви
Бывший сотрудник центрального аппарата Службы безопасности Украины Василий Прозоров назвал причастных к смерти Михаила Толстых и Арсена Павлова, известных как Гиви и Моторола, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:38
Политика
Сирия объявила США врагом арабских стран из-за Голан
Министерство иностранных дел Сирии заявило, что США стали врагами арабских стран после решения по Голанским высотам.
Обновлено в 14:48
Культура
Билан вышел за наградой от Мединского на костылях
Обновлено в 16:18
Общество
В Минске задерживают участников несанкционированной акции
Обновлено в 12:13
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 04:53
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Общество
Новой «Мисс Москва-2018» выдадут запасную корону
Вице-мисс Москва Ксения Поленова, которой перейдет титул «Мисс Москва-2018», получит другую корону, так как главная подлежит ремонту.
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Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Обновлено в 15:01
Политика
Эрдоган предложил превратить собор Святой Софии в мечеть
Обновлено в 10:00
Авто
В России насчитали около 10 млн кроссоверов и внедорожников
Обновлено в 01:40