Финансы
Торги на фондовом рынке США начались разнонаправленноРосбалт 10:52
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику, в то время как инвесторы оценивают ситуацию с доходностью американских гособлигаций. По состоянию на 16:44 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,01% и достиг 2801,12 пункта.
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