Финансы

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 18 марта в 11:03

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов перешли к умеренному повышению, в то время как инвесторы ждут мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). По состоянию на 16:53 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,33% и достиг 2831,91 пункта.
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Индексы Уолл-стрит растут на хорошей статистике по рынку труда

ПРАЙМ10:39

Фондовый рынок США открылся на положительной территории

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Позитивные статданные стимулируют рост американских индексов

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Фондовый рынок США закрылся в минусе после заявления ФРС

REGNUMвчера в 16:57

Американские индексы торгуются в минусе

Finam.Ruвчера в 12:50

Инвесторы рассчитывают на рост акций США после «золотого креста» индекса Dow

Financial One08:50
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Происшествия

Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем

Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман

В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Здоровье

Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна

Обновлено в 07:08
Кино

Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено вчера в 09:12
Политика

Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий

По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 09:11
Шоу-бизнес

Сотни поклонников пришли проститься с Юлией Началовой

В последние годы о Началовой было больше известно как о телеведущей, чем как о певице.
Обновлено в 06:49
Спорт

Американская фигуристка умышленно нанесла травму сопернице

На разминке сильнейших спортсменок, которые участвуют в чемпионате мира в японской Сайтаме, Белл столкнулась с Лим Ын Су и порезала кореянке ногу коньком, сообщает Straits Times.
Обновлено в 05:59
Экономика

Бюджет Росмолодежи вырос в семь раз

Бюджет Росмолодежи увеличили с 379 млн рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей в 2019 году.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Против замглавы подмосковного Чехова возбудили уголовное дело

В отношении первого заместителя главы администрации подмосковного Чехова Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 05:46
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Авто

Началось производство пикапа Jeep Gladiator

Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.
Обновлено в 02:32
Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Обновлено в 10:08
Происшествия

В России временно приостановили выдачу водительских прав

Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Британские мечети погромили кувалдами

Неизвестные повредили здания четырех мечетей в британском Бирмингеме. Об этом говорится в заявлении полиции графства Уэст-Мидлендс.
Обновлено в 08:29
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Общество

Правительство хочет увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза

Правительство РФ разработало законопроект, который увеличит максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч рублей до 2 миллионов рублей.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Общество

Названы самые ленивые регионы России

В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Экономика

Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Политика

ЦИК отказалась передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказалась передать экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы РФ, принадлежавший Жоресу Алферову, который скончался в начале марта.
Обновлено в 09:40
Политика

Полную инвентаризацию недвижимости и земель проведут в России

Правительство России решило провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено в 10:11
Общество

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04
Футбол

На матче Германия — Сербия задействовали гендерно-нейтральные туалеты

20 марта в Вольфсбурге состоялся товарищеский матч между сборными Германии и Сербии (1:1). Немецкая футбольная федерация решила позаботиться о болельщиках-трансгендерах, потому на стадионе работал гендерно-нейтральный туалет.
Обновлено в 10:44
Здоровье

Возвращение сезонного перевода часов в России может вызвать рак

В России изучили вопрос перевода стрелок часов относительно здоровья людей.
Обновлено в 04:54
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
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