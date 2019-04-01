Экономика
Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 01 апреля в 10:25
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» благодаря лучшим, чем ожидалось, макроданным из Китая. По состоянию на 16:42 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,66% и достиг 2853,17 пункта.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:16, Ашберн
Здоровье
Россияне пожаловались на качество дорог и состояние ЖКХ
Почти 63% участников опроса заявили, что недовольны качеством дорог. Среди горожан таковых оказалось 61%, среди жителей сел – более 67%.
Обновлено в 06:15
Политика
Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса
Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:35
Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Politico: НАТО переориентировалось с России на Китай
НАТО в канун своего 70-летия переориентировалось с "главной угрозы" со стороны России на Китай, пишет Politico.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина
Пресненский суд Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов громкого дела о драках в центре столицы.
Обновлено вчера в 12:12
Общество
Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Футбол
«Ювентус» продлил контракт с Манджукичем до 2021 года
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом
Утром 4 апреля в результате автоаварии на трассе "Дон" возле деревни Вельяминово погибли шесть человек, еще двое были госпитализированы - среди раненых есть ребенок.
Обновлено в 02:00
Политика
Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского
Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Общество
Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах
Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
Аркадий Дворкович вернулся в Россию
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.
Обновлено вчера в 10:12
Авто
Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz
В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 09:02
Общество
Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова
Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.
Обновлено в 05:37
Политика
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.
Обновлено в 06:46
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбление супруги
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в социальной сети ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору на оскорбления в адрес жены.
Обновлено в 06:46
Авто
Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8
Напомним, Bentley Bentayga V8 оснащается 4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий
По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).
Обновлено вчера в 23:08
Футбол
Гинер пообещал вернуть Хонду в ЦСКА
Президент ЦСКА Евгений Гинер на церемонии подписания контракта с компанией Hyundai в шутку сказал,что рассматривает возможность возвращения в команду Кейсуке Хонды, чтобы сделать его рекламным лицом автомобильного бренда.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Автомобиль взорвался в Киеве, есть пострадавшие
Автомобиль взорвался в украинской столице, в результате происшествия ранения получил один человек, сотрудники полиции выясняют причины инцидента.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В
ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.
Обновлено в 05:26
Гаджеты
Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным
Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе
Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено вчера в 16:27
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Политика
Запрет на хостелы в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября
Депутаты одобрили компромиссный вариант закона, запрещающий открывать хостелы (мини-гостиницы, предлагающие ночлег и завтрак) в многоквартирных домах, закон вступит в силу с 1 октября.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01