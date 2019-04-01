Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 01 апреля в 10:25

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» благодаря лучшим, чем ожидалось, макроданным из Китая. По состоянию на 16:42 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,66% и достиг 2853,17 пункта.

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Здоровье Россияне пожаловались на качество дорог и состояние ЖКХ Почти 63% участников опроса заявили, что недовольны качеством дорог. Среди горожан таковых оказалось 61%, среди жителей сел – более 67%.

Политика Зеленский рассказал о способах возвращения Донбасса Кандидат в президенты охарактеризовал ситуацию на Донбассе как «у нас отжали территорию», сообщает ТАСС.

Космос Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.

Армия и оружие Politico: НАТО переориентировалось с России на Китай НАТО в канун своего 70-летия переориентировалось с "главной угрозы" со стороны России на Китай, пишет Politico.

Происшествия Суд отказался отпустить на волю Мамаева и Кокорина Пресненский суд Москвы отказался освободить из-под стражи футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также еще двух фигурантов громкого дела о драках в центре столицы.

Общество Галицкий назвал три причины продажи «Магнита» Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.

Происшествия В Подмосковье шесть человек погибли в аварии с микроавтобусом Утром 4 апреля в результате автоаварии на трассе "Дон" возле деревни Вельяминово погибли шесть человек, еще двое были госпитализированы - среди раненых есть ребенок.

Политика Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Общество Голикова констатировала рост смертности в 32 регионах Смертность населения по итогам 2018 года выросла в 32 регионах России.

Политика Аркадий Дворкович вернулся в Россию Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович вернулся в Россию.

Авто Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.

Общество Генпрокуратура намерена изъять дворцы экс-главы Марий Эл Маркелова Генпрокуратура намерена изъять здания-дворцы в стиле европейского возрождения в центре Йошкар-Олы.

Политика Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году сержанта Баумеля Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что останки погибшего в 1982 году израильского солдата Закарии Баумеля, считавшегося пропавшим без вести, скоро отправятся в Израиль.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил Конору Макгрегору на оскорбление супруги Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиб Нурмагомедов в социальной сети ответил экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору на оскорбления в адрес жены.

Авто Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8 Напомним, Bentley Bentayga V8 оснащается 4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента.

Происшествия В минздраве Якутии проходят обыски по делу о превышении полномочий По информации телеканала Якутия24, ставшее поводом для обысков уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий).

Футбол Гинер пообещал вернуть Хонду в ЦСКА Президент ЦСКА Евгений Гинер на церемонии подписания контракта с компанией Hyundai в шутку сказал,что рассматривает возможность возвращения в команду Кейсуке Хонды, чтобы сделать его рекламным лицом автомобильного бренда.

Происшествия Автомобиль взорвался в Киеве, есть пострадавшие Автомобиль взорвался в украинской столице, в результате происшествия ранения получил один человек, сотрудники полиции выясняют причины инцидента.

Армия и оружие Опубликованы уникальные кадры первого полета Ил-112В ПАО "Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина" опубликовал уникальные кадры полета в своем YouTube-канале.

Гаджеты Wi-Fi на смартфонах Xiaomi оказался небезопасным Как пишет "Коммерсант", компания Check Point выявила уязвимость в приложении Guard Provider, установленном на смартфонах Xiaomi.

Политика Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.

Политика Запрет на хостелы в многоквартирных домах вступит в силу 1 октября Депутаты одобрили компромиссный вариант закона, запрещающий открывать хостелы (мини-гостиницы, предлагающие ночлег и завтрак) в многоквартирных домах, закон вступит в силу с 1 октября.