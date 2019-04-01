Финансы

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 10:25

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» благодаря лучшим, чем ожидалось, макроданным из Китая. По состоянию на 16:42 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,66% и достиг 2853,17 пункта.
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Dow Jones закрылся выше 26000 пунктов, показав лучший с середины февраля рост

ПРАЙМ17:03

В центре внимания будут данные по рынку труда в США

Finam.Ru11:20

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалт10:25

Американские рынки акций демонстрируют активный рост в начале торгов

Финмаркет09:55

Эйфория вокруг Китая затмила слабые данные США. Акции уйдут вверх

РБК09:05

Уолл-стрит: Dow Jones преодолел 26 000 пунктов

REGNUM16:44

ИНДЕКС NASDAQ ВЫРОС НА 0,92%

Financial One09:31
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Армия и оружие

В порт Одессы вошли военные корабли НАТО

Обновлено в 04:49
Политика

В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным

Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Футбол

Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Политика

В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Происшествия

В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Политика

Президент Алжира подаст в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Спорт

Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой

Обновлено в 16:28
Армия и оружие

Новый российский транспортный самолет Ил-112В впервые взлетел

Новый транспортный самолет российской разработки Ил-112В впервые поднялся в воздух.
Обновлено 30 марта в 06:12
Армия и оружие

National Interest назвал российский МиГ-29 монстром

Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено в 15:16
Политика

Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов

Обновлено в 15:37
Происшествия

На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле

Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Авто

Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus

Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии

Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Технологии

В Нижнем Новгороде первая «умная» высотка ждет новоселов

Умный дом начинается буквально с порога.
Обновлено в 12:30
Наука

Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео

В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из обломков

Обновлено в 09:40
Музыка

Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов

Представителям «Евровидения» удалось договориться с всемирно известной певицей Мадонной о том, чтобы она выступила на песенном шоу.
Обновлено в 06:55
Космос

Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Общество

ГИБДД ужесточит контроль за автошколами

В России ГИБДД ужесточает контроль за обучением водителей в автошколах.
Обновлено в 01:28
Армия и оружие

Глава NASA заявил об угрозе МКС из-за испытаний Индии в космосе

Обновлено в 15:46
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Происшествия

Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой

Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.
Обновлено в 17:52
Происшествия

Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале

Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Музыка

Мику Джаггеру проведут операцию на сердце

Обновлено в 13:18
Энергетика

Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено в 10:22
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