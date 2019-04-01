Финансы
Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 10:25
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» благодаря лучшим, чем ожидалось, макроданным из Китая. По состоянию на 16:42 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,66% и достиг 2853,17 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 19:59, Ашберн
Армия и оружие
В порт Одессы вошли военные корабли НАТО
Обновлено в 04:49
Политика
В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным
Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Политика
В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Политика
Президент Алжира подаст в отставку
Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика подаст в отставку до 28 апреля – срока истечения его полномочий, об этом в понедельник заявила администрация алжирского лидера.
Обновлено в 12:12
Спорт
Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой
Обновлено в 16:28
Армия и оружие
Новый российский транспортный самолет Ил-112В впервые взлетел
Новый транспортный самолет российской разработки Ил-112В впервые поднялся в воздух.
Обновлено 30 марта в 06:12
Армия и оружие
National Interest назвал российский МиГ-29 монстром
Американское издание National Interest высоко оценило российский МиГ-29 после публикации видео с учениями в Астраханской области.
Обновлено в 13:35
Политика
Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов
Обновлено в 15:37
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Самого известного уличного мага обвинили в сексуальном насилии
Полиция Нью-Йорка начала расследование в отношении «уличного мага» Дэвида Блейна. Об этом пишет The New York Times.
Обновлено в 18:40
Общество
Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю
Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:52
Технологии
В Нижнем Новгороде первая «умная» высотка ждет новоселов
Умный дом начинается буквально с порога.
Обновлено в 12:30
Наука
Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео
В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено в 10:18
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Музыка
Мадонна выступит на «Евровидении» за миллион долларов
Представителям «Евровидения» удалось договориться с всемирно известной певицей Мадонной о том, чтобы она выступила на песенном шоу.
Обновлено в 06:55
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
В России ГИБДД ужесточает контроль за обучением водителей в автошколах.
Обновлено в 01:28
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Происшествия
Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой
Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.
Обновлено в 17:52
Происшествия
Полиция нашла подозреваемого в погроме «Коммерсанта» на Урале
Полиции Екатеринбурга удалось задержать человека, которого подозревают в погроме и краже жестких дисков из редакции "Коммерсанта".
Обновлено в 15:46
Музыка
Мику Джаггеру проведут операцию на сердце
Обновлено в 13:18
Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено в 10:22