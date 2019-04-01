Финансы

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 01 апреля в 10:25

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» благодаря лучшим, чем ожидалось, макроданным из Китая. По состоянию на 16:42 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,66% и достиг 2853,17 пункта.
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Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

Росбалт02 апреля в 02:12

Фондовые индексы США выросли в понедельник на статданных из КНР

Финмаркет02 апреля в 01:24

Dow Jones закрылся выше 26000 пунктов, показав лучший с середины февраля рост

ПРАЙМ01 апреля в 17:03

В центре внимания будут данные по рынку труда в США

Finam.Ru01 апреля в 11:20
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Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Футбол

Каземиро: не согласен, что «Валенсия» превосходила «Реал»

Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение от «Валенсии» (1:2) в матче 30-го тура испанской Ла Лиги.
Обновлено вчера в 17:54
Здоровье

Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион

Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 11:44
Кино

Умер народный артист России Алексей Булдаков

Уже известно, что актёр скончался в Монголии, где находился на отдыхе. Неделю назад Алексею Булдакову исполнилось 68 лет.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории

Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено вчера в 11:36
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика

Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона

Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
Обновлено вчера в 09:16
Политика

ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента

Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Общество

Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Экономика

«Газпром» поможет локализовать производство для СПГ и шельфа

Локализация оборудования, которое не производилось в России и требуется для обеспечения деятельности «Газпрома», является важным направлением работы, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 00:31
Общество

Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой

Обновлено вчера в 21:40
Здоровье

В потребительскую корзину в России могут добавить витамины

В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Хоккей

«Чикаго» по буллитам обыграл «Сент-Луис», несмотря на 2 очка Тарасенко

Обновлено вчера в 23:32
Культура

В Барнауле появится военный музей на месте сгоревшего Дома афганцев

В Барнауле создадут военный музей в здании на пр. Комсомольском, 73б, которое сгорело в феврале 2018 года.
Обновлено вчера в 20:34
Экономика

Минфин РФ пока не штрафует Венесуэлу за неуплату долга

У Каракаса ещё остаётся время, чтобы заплатить просроченную выплату долга перед Москвой за март, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 21:32
Энергетика

Нефтяник заявил, что вся Омская область сидит на казахстанском бензине

В рамках интервью изданию Forbes.kz заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов рассказал, как устроена казахстанская переработка и почему выгодно продавать продукт в России.
Обновлено вчера в 00:46
Армия и оружие

В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет

США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика

Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено вчера в 12:12
Политика

В России хостелы в жилых домах запретят с 1 октября

Депутаты приняли документ в 3 чтениях и настаивали на том, чтобы изменения ввели в действие уже с 1 июля.
Обновлено вчера в 04:57
Политика

Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко

Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:30
Политика

Украина запретила авиаперелеты с Россией

После визита в Москву кандидата в президента Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука правительство Украины приняло решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией, инициатором нововведения выступило МВД Украины.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»

Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Глава МИД Турции объявил вопрос закупки С-400 у России закрытым

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 10:05
Космос

Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»

Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Экономика

Экс-губернаторы Красноярского края вошли в структуру «Онэксима»

Бывшие губернаторы Красноярского края Александр Хлопонин и Лев Кузнецов вошли в совет директоров горно-металлургической компании «Интергео», входящей в группу «Онэксим» Михаила Прохорова.
Обновлено в 00:51
Общество

Жителей России ждёт короткая рабочая неделя перед майскими праздниками

Потом на работу россияне выйдут только в понедельник, 6 мая. При этом рабочая неделя также окажется короткой — всего три дня — до 8 мая.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море

Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено вчера в 06:08
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