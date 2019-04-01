Финансы
Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 01 апреля в 10:25
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» благодаря лучшим, чем ожидалось, макроданным из Китая. По состоянию на 16:42 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,66% и достиг 2853,17 пункта.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:12, Ашберн
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье
Шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье на трассе "Дон", еще двое пострадали.
Обновлено в 00:22
Футбол
Каземиро: не согласен, что «Валенсия» превосходила «Реал»
Полузащитник «Реала» Каземиро прокомментировал поражение от «Валенсии» (1:2) в матче 30-го тура испанской Ла Лиги.
Обновлено вчера в 17:54
Здоровье
Число живущих с ВИЧ в России превысило миллион
Число живущих в России граждан с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн человек, следует из справки, подготовленной Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 11:44
Кино
Умер народный артист России Алексей Булдаков
Уже известно, что актёр скончался в Монголии, где находился на отдыхе. Неделю назад Алексею Булдакову исполнилось 68 лет.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия
В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории
Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки
Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика
Центробанк предложил начислять зарплаты по номеру телефона
Центробанк разрабатывает идею использовать Систему быстрых платежей для перевода зарплаты по номеру телефона.
Обновлено вчера в 09:16
Политика
ЦИК Украины огласила окончательные результаты выборов президента
Украинская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала на своем сайте окончательные результаты выборов президента республики.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Экономика
«Газпром» поможет локализовать производство для СПГ и шельфа
Локализация оборудования, которое не производилось в России и требуется для обеспечения деятельности «Газпрома», является важным направлением работы, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 00:31
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены Малышевой
Обновлено вчера в 21:40
Здоровье
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Хоккей
«Чикаго» по буллитам обыграл «Сент-Луис», несмотря на 2 очка Тарасенко
Обновлено вчера в 23:32
Культура
В Барнауле появится военный музей на месте сгоревшего Дома афганцев
В Барнауле создадут военный музей в здании на пр. Комсомольском, 73б, которое сгорело в феврале 2018 года.
Обновлено вчера в 20:34
Экономика
Минфин РФ пока не штрафует Венесуэлу за неуплату долга
У Каракаса ещё остаётся время, чтобы заплатить просроченную выплату долга перед Москвой за март, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 21:32
Энергетика
Нефтяник заявил, что вся Омская область сидит на казахстанском бензине
В рамках интервью изданию Forbes.kz заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти национальной компании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов рассказал, как устроена казахстанская переработка и почему выгодно продавать продукт в России.
Обновлено вчера в 00:46
Армия и оружие
В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Порошенко согласился на дебаты с Зеленским на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским на крупнейшем стадионе Киева, а не в телестудии.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой
Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
В России хостелы в жилых домах запретят с 1 октября
Депутаты приняли документ в 3 чтениях и настаивали на том, чтобы изменения ввели в действие уже с 1 июля.
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Россияне определились с симпатиями к Зеленскому и Порошенко
Около трети жителей России симпатизируют лидеру первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Украина запретила авиаперелеты с Россией
После визита в Москву кандидата в президента Украины Юрия Бойко и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука правительство Украины приняло решение запретить нерегулярное авиасообщение с Россией, инициатором нововведения выступило МВД Украины.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
Опубликованы фотографии с места гибели украинской пулеметчицы «Ведьмы»
Фотографии с места гибели украинской пулеметчицы Яны Червоной с позывным «Ведьма» опубликованы на странице фонда «Вернись живым» в Facebook со ссылкой на батальон «Донбасс-Украина».
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Глава МИД Турции объявил вопрос закупки С-400 у России закрытым
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос закупки у России С-400 закрыт.
Обновлено вчера в 10:05
Космос
Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
Сотрудников корпорации «Энергия», отвечавших за работу над пилотируемым космическим кораблем «Федерация», пришлось уволить из-за их «нерадивости».
Обновлено 02 апреля в 19:52
Экономика
Экс-губернаторы Красноярского края вошли в структуру «Онэксима»
Бывшие губернаторы Красноярского края Александр Хлопонин и Лев Кузнецов вошли в совет директоров горно-металлургической компании «Интергео», входящей в группу «Онэксим» Михаила Прохорова.
Обновлено в 00:51
Общество
Жителей России ждёт короткая рабочая неделя перед майскими праздниками
Потом на работу россияне выйдут только в понедельник, 6 мая. При этом рабочая неделя также окажется короткой — всего три дня — до 8 мая.
Обновлено вчера в 05:25
Политика
Песков прокомментировал планы НАТО направить корабли в Черное море
Ранее представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что военный блок примет пакет мер по сдерживанию действий России в Черном и Азовском морях.
Обновлено вчера в 06:08