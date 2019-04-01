Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 01 апреля в 10:25

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» благодаря лучшим, чем ожидалось, макроданным из Китая. По состоянию на 16:42 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,66% и достиг 2853,17 пункта.

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

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