Экономика
Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 01 апреля в 10:25
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» благодаря лучшим, чем ожидалось, макроданным из Китая. По состоянию на 16:42 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,66% и достиг 2853,17 пункта.
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Конгрессменов-демократов заинтересовали налоговые декларации Трампа
В США конгрессмены-демократы потребовали предоставить им налоговые декларации президента США Дональда Трампа за шесть лет.
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