Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 10:25

Добавим, что основные фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам сегодняшних торгов на данных о деловой активности в Китае и оптимизме в отношении торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Экономика Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.

Происшествия Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.

Политика Зеленский лидирует на выборах президента Украины Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 30,22 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,09 процента бюллетеней.

Общество Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.

Энергетика Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.

Происшествия Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.

Авто Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Происшествия Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.

Политика МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.

Баскетбол Баскетболисты ЦСКА Хантер и Питерс пропустят матч против УНИКСа Баскетболисты ЦСКА Отелло Хантер и Алек Питерс не примут участие в матче Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.

Происшествия Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.

Футбол Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты.

Финансы Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".

Авто Lamborghini отозвала претензии к Aurus Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.

Футбол Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала» Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука.

Авто УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.

Армия и оружие Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.

Политика Продлена работа согласительной комиссии ГД и СФ по закону о хостелах Совет Госдумы принял решение о продлении работы согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации по закону о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах и проведении ещё одного заседания в среду, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Происшествия В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс» Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Общество Росконтроль назвал худшую тушенку Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.

Армия и оружие МИД РФ: США выступили против предотвращения милитаризации космоса Представители США заблокировали международный документ, направленный на предотвращение милитаризации космического пространства, сообщает 1 апреля МИД РФ.

Энергетика Moody’s: Дания тормозит строительство «Северного потока — 2» Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что власти Дании вполне могут существенно затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», потребовав провести дополнительную экологическую экспертизу.

Экономика Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.

Футбол Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибун Дисциплинарный комитет УЕФА наказал киевское "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона во время следующего матча еврокубков.