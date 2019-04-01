Финансы

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 10:25

Добавим, что основные фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам сегодняшних торгов на данных о деловой активности в Китае и оптимизме в отношении торговых переговоров Вашингтона и Пекина.
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Американский рынок воодушевился китайской макростатистикой

Finam.Ru13:00

Фондовый рынок США начал второй квартал с роста

REGNUM10:23

Биржи США растут на сохранении торгового оптимизма и сильной статистике

ПРАЙМ11:08

Американские рынки акций демонстрируют активный рост в начале торгов

Финмаркет09:55

Вечерний обзор рынка акций 01.04.2019. Российский рынок провёл сильный день

Глас Народа12:18

Эйфория вокруг Китая затмила слабые данные США. Акции уйдут вверх

РБК09:05

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалт10:25
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Экономика

Сбербанк купит сервис для поиска вакансий Rabota.ru

Сбербанк покупает один из крупнейших порталов для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 30,22 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,09 процента бюллетеней.
Обновлено вчера в 15:47
Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий

Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.
Обновлено 30 марта в 02:15
Кино

Вышел трейлер комедии Джима Джармуша про зомби-апокалипсис

Обновлено в 12:02
Энергетика

Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году

По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Происшествия

Совладелец S7 Наталия Филева погибла в результате авиакатастрофы

В результате авиакатастрофы погибли жена и тесть генерального директора авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 14:54
Авто

Продажи нового Nissan Qashqai запустили в России

Российские дилеры Nissan начали продажи обновленного кроссовера Nissan Qashqai.
Обновлено в 09:03
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в школе в Аризоне

В США подросток открыл стрельбу в одной из аризонских школ.
Обновлено в 13:34
Политика

МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине

В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Баскетбол

Баскетболисты ЦСКА Хантер и Питерс пропустят матч против УНИКСа

Баскетболисты ЦСКА Отелло Хантер и Алек Питерс не примут участие в матче Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Футбол

Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты

Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты.
Обновлено в 13:54
Общество

В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

Обновлено в 10:51
Финансы

Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля

Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
Обновлено в 10:12
Авто

Lamborghini отозвала претензии к Aurus

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Футбол

Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»

Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука.
Обновлено вчера в 19:00
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Главы МИД НАТО обсудят расширение присутствия в Черном море

Главы МИД НАТО обсудят на встрече в Вашингтоне 3-4 апреля расширение своего военного присутствия в Черном море.
Обновлено в 05:44
Политика

Продлена работа согласительной комиссии ГД и СФ по закону о хостелах

Совет Госдумы принял решение о продлении работы согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации по закону о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах и проведении ещё одного заседания в среду, сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»

Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Общество

Росконтроль назвал худшую тушенку

Специалисты Росконтроля проверили пять марок говяжьей тушенки и назвали худшую из них.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

МИД РФ: США выступили против предотвращения милитаризации космоса

Представители США заблокировали международный документ, направленный на предотвращение милитаризации космического пространства, сообщает 1 апреля МИД РФ.
Обновлено в 15:16
Политика

Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов

Обновлено в 13:00
Энергетика

Moody’s: Дания тормозит строительство «Северного потока — 2»

Международное рейтинговое агентство Moody's считает, что власти Дании вполне могут существенно затормозить строительство газопровода «Северный поток — 2», потребовав провести дополнительную экологическую экспертизу.
Обновлено в 10:01
Экономика

Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании

Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
Обновлено в 10:27
Футбол

Киевское «Динамо» наказано УЕФА частичным закрытием трибун

Дисциплинарный комитет УЕФА наказал киевское "Динамо" частичным закрытием трибун стадиона во время следующего матча еврокубков.
Обновлено в 12:54
Общество

Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»

Обновлено в 07:48
Экономика

ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
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