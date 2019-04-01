Финансы
Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 10:25
Добавим, что основные фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам сегодняшних торгов на данных о деловой активности в Китае и оптимизме в отношении торговых переговоров Вашингтона и Пекина.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Спорт
Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой
Обновлено в 10:03
Футбол
РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей
Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:12
Общество
Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой
Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Общество
В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере
Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
Обновлено в 10:51
Космос
Экипаж американского корабля Starliner прибыл в Звездный городок
Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner приступил к тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов, говорится на сайте Центра.
Обновлено в 11:25
Футбол
Роланд Гиголаев: «Анжи» медленно, но верно идет к самоликвидации
Все, что творится в нашем клубе, говорит о том, что медленно, но верно Анжи идет к самоликвидации.
Обновлено в 08:13
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Авто
На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ
Обновлено в 06:13
Финансы
Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели
Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Происшествия
При обрушении здания в Саранске погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.
Обновлено в 11:01
Энергетика
«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»
Обновлено в 10:45
Авто
Lamborghini отозвала претензии к Aurus
Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ
Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Финансы
Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля
Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
Обновлено в 10:12
Энергетика
«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз
Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Политика
Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ
Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 01:29
Интернет
Голосовые сообщения в соцсети «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
В соцсети «ВКонтакте» в разделе «Документы» нашли голосовые сообщения части пользователей.
Обновлено в 11:07
Экономика
РЖД построит линию Кызыл—Курагино
Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 11:49
Происшествия
Шесть воспитанников самарского детсада госпитализированы с гепатитом
В детском саду №306 в Самаре шесть детей заболели гепатитом.
Обновлено в 03:29
Кино
«Мёртвые не умирают»: Первый трейлер зомби-фильма Джима Джармуша
Обновлено в 11:13
Экономика
Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года
Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено в 07:55
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Политика
МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной
"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00