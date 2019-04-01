Финансы

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 10:25

Добавим, что основные фондовые индикаторы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли по итогам сегодняшних торгов на данных о деловой активности в Китае и оптимизме в отношении торговых переговоров Вашингтона и Пекина.
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Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалт10:25

Биржи США растут на сохранении торгового оптимизма и сильной статистике

ПРАЙМ11:08

При закреплении над уровнем $68,50 фьючерсный контракт на Brent в апреле сможет протестировать отметки $70-$71. Комментарий аналитиков «ФИНАМ»

Глас Народа08:25

Эйфория вокруг Китая затмила слабые данные США. Акции уйдут вверх

РБК09:05

В центре внимания будут данные по рынку труда в США

Finam.Ru11:20

Американские рынки акций демонстрируют активный рост в начале торгов

Финмаркет09:55
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Спорт

Тутберидзе назвала возможную причину ухода Медведевой

Обновлено в 10:03
Футбол

РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей

Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Обновлено в 10:12
Общество

Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой

Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.
Обновлено в 09:30
Общество

В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере

Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).
Обновлено в 10:51
Космос

Экипаж американского корабля Starliner прибыл в Звездный городок

Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner приступил к тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов, говорится на сайте Центра.
Обновлено в 11:25
Футбол

Роланд Гиголаев: «Анжи» медленно, но верно идет к самоликвидации

Все, что творится в нашем клубе, говорит о том, что медленно, но верно Анжи идет к самоликвидации.
Обновлено в 08:13
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Обновлено в 08:09
Политика

В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани

Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

Отмечалось, что неизвестные сломали компьютеры и украли жесткие диски в кабинетах генерального директора и главного редактора издания.
Обновлено в 05:47
Авто

На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ

Обновлено в 06:13
Финансы

Минфин предложил использовать ФНБ по норвежской модели

Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.
Обновлено в 10:47
Происшествия

При обрушении здания в Саранске погибли два человека

Два человека погибли и один пострадал в результате обрушения здания в столице Мордовии. Об этом "РГ" сообщили в МВД по республики.
Обновлено в 11:01
Энергетика

«Газпром» построил около 37% «Северного потока — 2»

Обновлено в 10:45
Авто

Lamborghini отозвала претензии к Aurus

Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.
Обновлено в 12:12
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

Американский ядерный бомбардировщик заметили у российских границ

Американский бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress приблизился к границам Калининградской области, сообщает мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 11:00
Финансы

Рынок акций обновил максимум индекса МосБиржи с 12 февраля

Рынок акций РФ в понедельник растет вслед за мировыми площадками и нефтью в ожидании торговой сделки США и Китая, индекс МосБиржи вышел из боковика вверх и превысил 2525 пунктов (максимум с 12 февраля), несмотря на угрозу новых санкций США к РФ; лидерами роста выступают бумаги "Газпрома".
Обновлено в 10:12
Энергетика

«Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз

Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.
Обновлено в 11:59
Политика

Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).
Обновлено в 07:17
Гаджеты

Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах

Обновлено в 01:29
Интернет

Голосовые сообщения в соцсети «ВКонтакте» оказались в открытом доступе

В соцсети «ВКонтакте» в разделе «Документы» нашли голосовые сообщения части пользователей.
Обновлено в 11:07
Экономика

РЖД построит линию Кызыл—Курагино

Как поясняют в ОАО РЖД, монополия берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 11:49
Происшествия

Шесть воспитанников самарского детсада госпитализированы с гепатитом

В детском саду №306 в Самаре шесть детей заболели гепатитом.
Обновлено в 03:29
Кино

«Мёртвые не умирают»: Первый трейлер зомби-фильма Джима Джармуша

Обновлено в 11:13
Экономика

Российские миллиардеры разбогатели на $20,5 млрд с начала года

Совокупное состояние российских миллиардеров за январь-март 2019 года выросло на $20,536 млрд.
Обновлено в 07:55
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Общество

Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального

Компания Евгения Пригожина «Московский школьник» подала в суд иск против ФБК и Алексея Навального. Об этом оппозиционер сообщил в Instagram.
Обновлено в 10:15
Политика

МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной

"Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24

«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
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