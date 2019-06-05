Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 10:25

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после скачка накануне, вызванного надеждами инвесторов на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 16:46 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,26% и достиг 2810,69 пункта.

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

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