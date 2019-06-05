Финансы
Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 10:25
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после скачка накануне, вызванного надеждами инвесторов на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 16:46 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,26% и достиг 2810,69 пункта.
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Наука
К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок
Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
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Происшествия
Врач избил пациента батоном колбасы
Румынский медик избил находившегося без сознания пациента батоном колбасы и отругал за пьянство, сообщает Daily Mail.
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Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
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Общество
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Общество
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Общество
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Роскачество обнаружило бактерии кишечной палочки в 11 из 35 проверенных торговых марок пакетированного черного чая, говорится в сообщении организации.
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Общество
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Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
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Первый образец новейшего орудия для ВДВ «Лотос» показали в действии
Самоходное артиллерийское орудие может стрелять на 13 километров и использовать высокоточные боеприпасы Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) показал в действии первый образец самоходного артиллерийского орудия для Воздушно-десантных войск России "Лотос", кадры выкатки самоходки выложил телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:16
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Москву
Как Червоненко рассказал в эфире телеканала NewsOne, отношения между странами ухудшились как раз из-за того, что "власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией".
Обновлено в 22:17
Авто
Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7
В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.
Обновлено в 16:07
Экономика
Россиянам станет сложней получить кредит
Как сообщает «Росбалт», документом предусматривается модернизация имеющейся системы формирования кредитных историй.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Пожар произошел на складе на юге Москвы
Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца ГРУ
Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
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Су-35 перехватил американский самолет над Средиземным морем
По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Всемирный банк рассказал о росте экономики РФ
В 2019 году Всемирный банк ожидает, что экономика РФ вырастет всего на 1,2%.
Обновлено в 03:41
Политика
Сенатор предложил Украине вернуть Крым, воссоединившись с Россией
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в интервью НСН оценил визит президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель, а также его стратегию по «возвращению Крыма», передает РИА Новости.
Обновлено в 22:09
Общество
От имени кассира, ограбившей банк в Башкирии на 23 млн, появилось сообщение
Обновлено в 05:30
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 годы, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
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Путин и Си Цзиньпин навестили панд в Московском зоопарке
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Армия и оружие
Аэропорт в Триполи подвергся авиаудару
Взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.
Обновлено в 21:01
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
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Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
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Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
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Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
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