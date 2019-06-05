Финансы
Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт вчера в 10:25
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после скачка накануне, вызванного надеждами инвесторов на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 16:46 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,26% и достиг 2810,69 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера
Обновлено вчера в 15:38
Кино
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС оценили сериал «Чернобыль»
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено вчера в 15:53
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
Обновлено вчера в 19:28
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Политика
Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию
Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.
Обновлено в 00:21
Политика
Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека
Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.
Обновлено вчера в 11:38
Шоу-бизнес
Племянница Софии Ротару сломала обе руки
Девушка записывает песни и выступает с концертами в Украине. На днях с Соней случилось несчастье: она неудачно упала и сломала обе руки.
Обновлено вчера в 17:20
Здоровье
Объятия девушки спасли ее возлюбленного от рака
В Великобритании девушка спасла жизнь возлюбленного, обнаружив на его спине смертоносную опухол. Об этом сообщает издание The Mirror.
Обновлено в 00:16
Происшествия
При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек
По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы.
Обновлено вчера в 18:46
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией
Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Космос
Двигатель для ионных звездолетов запатентовали ученые Петербурга
Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого получили патент и подали еще три заявки на изобретения, представив опытный образец двигателя для космических аппаратов, который основан на ускорении ионов.
Обновлено 04 июня в 14:50
Шоу-бизнес
На гастролях в России Уитни Хьюстон вызывали нарколога
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Аэропорт в Триполи подвергся авиаудару
Взлётно-посадочная полоса аэропорта Митига в Триполи подверглась авиаудару.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Социал-демократы победили на выборах в Дании
Новым премьер-министром Дании станет Метте Фредриксен, председатель левоцентристской Социал-демократической партии Дании, победившей на парламентских выборах.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Общество
Минобор проверил жалобу на перегибы с досмотром на ЕГЭ в Забайкалье
Жалоба на «перегибы с досмотром» школьников на ЕГЭ в Могойтуйском районе Забайкалья не подтвердилась, сообщили 6 июня «МК в Чите» в пресс-службе регионального Минобра.
Обновлено вчера в 22:08
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Банк России с 6 июня отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие».
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
Стрельба произошла у школы в Новой Зеландии
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы
Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе.
Обновлено в 00:00
Футбол
Матч Россия — Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров
Отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Сан-Марино обслужит шведская бригада арбитров во главе с Мохаммедом Аль-Хакимом.
Обновлено вчера в 11:12
Хоккей
Сушинский может покинуть «Авангард»
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации, Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут выйти из структуры омского клуба.
Обновлено вчера в 15:57