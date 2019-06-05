Финансы

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт вчера в 10:25

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после скачка накануне, вызванного надеждами инвесторов на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 16:46 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,26% и достиг 2810,69 пункта.
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Фондовый рынок США завершил вторые торги подряд в «зеленой зоне»

REGNUMвчера в 16:44

Биржи США закрылись ростом на надеждах на снижение ставок ФРС

ПРАЙМвчера в 16:53

С учетом неплохих показателей американской экономики снижение ставки в текущем году остается под большим вопросом. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ»

Глас Народавчера в 01:14

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалтвчера в 10:25

ИНДЕКС NASDAQ ВЫРОС НА 0,77%

Financial Oneвчера в 09:35

Американские рынки акций демонстрируют умеренный рост в начале торгов

Финмаркетвчера в 09:58

Биржевые индексы США выросли на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

ТАСС04 июня в 12:59
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Общество

В Гидрометцентре напомнили, как обезопасить себя от аномальной жары

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в интервью телеканалу "360" рассказала, какие меры предосторожности стоит соблюдать при аномальной жаре.
Обновлено вчера в 20:18
Общество

В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки

Обновлено вчера в 01:51
Шоу-бизнес

Матильда Шнурова и Ника Белоцерковская помирились

Отношения двух женщин стали напряженными, ведь слухи о том, что Белоцерковскую и Шнурова связывает не только дружба, ходили уже давно.
Обновлено 04 июня в 17:45
Шоу-бизнес

Первая жена Меладзе рассказала о смерти сына

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему погиб их общий сын.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Политика

Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе

Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено вчера в 14:38
Общество

Мэр Омска упала в грязь во время обхода улиц

Пытаясь перепрыгнуть большую лужу, Фадина потеряла равновесие и упала в неё. В результате инцидента мэр не пострадала.
Обновлено вчера в 07:16
Футбол

Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие

«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО

В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Общество

«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью

Обновлено вчера в 07:48
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно

Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Общество

Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова

Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Авто

Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed

В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

Американец прыгнул с парашютом в 97 лет

Вместе с Райсом с парашютом прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран, добавляет People.
Обновлено вчера в 22:46
Наука

На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые

Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

В Екатеринбурге назвали 13 популярных площадок под храм

Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Обновлено вчера в 22:35
Экономика

Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»

Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Политика

Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция

Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено вчера в 21:47
Путешествия

Туристам в Амстердаме предложат на один день выйти замуж за гида

В Амстердаме придумали необычный формат экскурсий: туристам предлагают на один день сыграть свадьбу с местным жителем, а затем отправиться в совместный краткосрочный "медовый месяц", чтобы узнать город.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Путин и Си Цзиньпин приняли заявления по партнерству РФ и Китая

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли заявления по партнерству и взаимодействию.
Обновлено вчера в 11:08
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Обновлено вчера в 22:00
Экономика

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено вчера в 08:44
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА

"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Экономика

В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека

Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.
Обновлено вчера в 11:38
Политика

Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины

Обновлено вчера в 17:13
Общество

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Обновлено 04 июня в 15:04
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
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