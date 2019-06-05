Финансы
Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт вчера в 10:25
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после скачка накануне, вызванного надеждами инвесторов на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. По состоянию на 16:46 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,26% и достиг 2810,69 пункта.
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Общество
В Гидрометцентре напомнили, как обезопасить себя от аномальной жары
Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова в интервью телеканалу "360" рассказала, какие меры предосторожности стоит соблюдать при аномальной жаре.
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Общество
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Обновлено вчера в 01:51
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова и Ника Белоцерковская помирились
Отношения двух женщин стали напряженными, ведь слухи о том, что Белоцерковскую и Шнурова связывает не только дружба, ходили уже давно.
Обновлено 04 июня в 17:45
Шоу-бизнес
Первая жена Меладзе рассказала о смерти сына
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему погиб их общий сын.
Обновлено вчера в 08:01
Происшествия
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено вчера в 04:32
Политика
Зеленский обратился к России из-за ситуации в Донбассе
Зеленский заявил, что "обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске".
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время обхода улиц
Пытаясь перепрыгнуть большую лужу, Фадина потеряла равновесие и упала в неё. В результате инцидента мэр не пострадала.
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Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено вчера в 16:58
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
«Сдирание кожи с продажного судьи» на конверте возмутило судью
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ
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Обновлено вчера в 11:06
Политика
Кучма заявил, что переговоры по Донбассу впервые прошли конструктивно
Переговоры делегаций в рамках заседания Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе впервые прошли конструктивно.
Обновлено вчера в 14:38
Общество
Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова
Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
Обновлено вчера в 11:06
Политика
Американец прыгнул с парашютом в 97 лет
Вместе с Райсом с парашютом прыгнули более 200 парашютистов из 14 стран, добавляет People.
Обновлено вчера в 22:46
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
В Екатеринбурге назвали 13 популярных площадок под храм
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия
Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
Обновлено вчера в 22:35
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Центральный Банк России с 6 июня отозвал лицензию у коммерческого банка "Взаимодействие", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Парламентские выборы в Дании выиграла оппозиция
Большинство голосов на выборах в парламент Дании получила левая оппозиция, передаёт Датское радио.
Обновлено вчера в 21:47
Путешествия
Туристам в Амстердаме предложат на один день выйти замуж за гида
В Амстердаме придумали необычный формат экскурсий: туристам предлагают на один день сыграть свадьбу с местным жителем, а затем отправиться в совместный краткосрочный "медовый месяц", чтобы узнать город.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Путин и Си Цзиньпин приняли заявления по партнерству РФ и Китая
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли заявления по партнерству и взаимодействию.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Обновлено вчера в 22:00
Экономика
После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь
Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено вчера в 08:44
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА
"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:00
Экономика
В России для пожарных и спасателей появится льготная ипотека
Пожарные и спасатели смогут приобретать жилье по льготной ипотеке в России.
Обновлено вчера в 11:38
Политика
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины
Обновлено вчера в 17:13
Общество
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Обновлено 04 июня в 15:04
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00