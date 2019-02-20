Финансы
Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 20 февраля в 10:53
Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону». По состоянию на 18:20 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,08% и достиг 2782,02 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average увеличилось к этому времени на 0,09%, составив 25913,3 пункта.
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Политика
Порошенко пожаловался на безответные звонки Путину
Украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу FoxNews 22 февраля пожаловался, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.
Обновлено в 20:14
Политика
Лоза оценил слова претенденток на Евровидение от Украины о Крыме
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в беседе с ФАН слова финалисток украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение 2019 года Анны и Марии Опанасюк, которые являются уроженками Крыма, о принадлежности полуострова.
Обновлено в 22:58
Политика
Помпео заявил, что США готовы поддержать жителей Кубы и Никарагуа
Госсекретарь США Майк Помпео в своей интервью изданию Telemundo выразил надежду на то, что жители не только Венесуэлы, но Никарагуа и Кубы осознают необходимость политических изменений в своих странах.
Обновлено в 20:48
Происшествия
Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено в 16:50
Политика
Венесуэла закрыла мосты на границе с Колумбией
Власти Венесуэлы приняли решение о закрытии трёх мостовых переходов на границе с Колумбией.
Обновлено в 21:35
Армия и оружие
Военный самолёт США пролетел над территорией России
Мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter сообщил, что самолёт ВВС США Boeing OC-135B пролетел над территорией России.
Обновлено в 22:29
Происшествия
Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции
Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение в склонении к занятию проституцией, сообщает Business Insider.
Обновлено в 17:22
Происшествия
Экстрадированный в США российский программист признал вину
Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе причастности к распространению банковского трояна признал свою вину.
Обновлено в 19:41
Хоккей
«Коламбус» обыграл «Оттаву» благодаря шатауту Бобровского
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" в выездном мачте оказался сильнее "Оттавы Сенаторз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:05
Авто
Составлен рейтинг самых востребованных иномарок в России
Лидером рейтинга и самой распространенной иномаркой в России впервые стала KIA Rio – на нее приходится 752 тыс. зарегистрированных автомобилей.
Обновлено в 04:52
Экономика
В РФ предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%
"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - уточнили в Минтруде.
Обновлено в 08:01
Экономика
Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»
Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11
Политика
С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Экономика
Илон Маск взял $61 млн в ипотеку
Обновлено в 22:26
Спорт
Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В Златоусте девочка чуть не задохнулась на прогулке в детсаду
В распоряжении следствия оказалась видеозапись, на которой видно, как маленькая девочка, сорвавшись со шведской стенки, повисает на капюшоне куртки и, не сумев освободиться, теряет сознание, сообщили в пятницу в следственном управлении СК региона.
Обновлено в 09:50
Культура
В США умер театральный режиссер и продюсер Марк Брамбл
В США умер театральный режиссер и продюсер Марк Брамбл.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой
Обновлено в 19:43
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год
В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
Обновлено в 17:31
Происшествия
Во Внуково самолет чуть не разбился при посадке
Обновлено в 04:25
Спорт
Российского двоеборца наказали за перчатку с именем Путина на ЧМ
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за выступление на чемпионате мира в перчатке, на которой латиницей были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:58
Политика
В Германии усомнились в безопасном будущем Европы без России
Главы стран Европы своими политическими решениями сами подстегивают гонку вооружений, считает парламентарий.
Обновлено в 22:50
Авто
Кроссовер Haval F7 начнут собирать в индустриальном парке «Узловая»
На российском предприятии Haval, запуск которого состоится в апреле-мае текущего года, будет выпускать кроссовер Haval F7.
Обновлено в 09:00
Общество
Россиянам хотят запретить держать дома медведей и пауков
В список, дополняющий закон о запрете жестокого обращения с животными, вошли крупные хищники весом более 20 кг, такие как медведи, львы и тигры, а также ядовитые змеи, пауки, скорпионы и некоторые морские млекопитающие, для которых трудно создать условия комфортного содержания.
Обновлено в 16:38
Экономика
SEC ищет нарушения в отчетности Kraft Heinz
Как отмечается, компания «полностью сотрудничает» с регулятором и, кроме того, приняла собственные меры для того, чтобы не допустить повторения нарушений.
Обновлено в 05:50
Наука
В Аргентине найдено существо с человеческими зубами
Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на своем поле в провинции Санта-Фе странное существо с зубами, напоминающими человеческие.
Обновлено в 19:32