Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 20 февраля в 10:53

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону». По состоянию на 18:20 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,08% и достиг 2782,02 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average увеличилось к этому времени на 0,09%, составив 25913,3 пункта.

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

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