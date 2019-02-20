Финансы

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территорииРосбалт 20 февраля в 10:53

Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону». По состоянию на 18:20 мск Standard & Poorʼs 500 прибавил 0,08% и достиг 2782,02 пункта. Значение индекса Dow Jones Industrial Average увеличилось к этому времени на 0,09%, составив 25913,3 пункта.
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В 2019 году на новые рекорды американской экономики рассчитывать не стоит. 22.02.19

Глас Народавчера в 00:31

Драйвером роста нефти по-прежнему остается позитивная конъюнктура на биржах США

Finam.Ruвчера в 12:00

Торги на фондовом рынке США начались на положительной территории

Росбалтвчера в 09:56

Фондовый рынок США растет, несмотря на обрушение Kraft Heinz

REGNUMвчера в 14:23

Индексы США снизились на фоне внутренней статистики

ПРАЙМ21 февраля в 16:48

Американские рынки акций выбрали зеленую зону

Финмаркет20 февраля в 10:29

Twitter, Европа и Федрезерв: у снижения биржевых индексов есть 3 причины

РБК19 февраля в 07:02
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Происшествия

Российский отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе

Обновлено в 04:56
Спорт

Биатлонист Дмитрий Малышко занял третье место в спринте

Обновлено в 04:26
Общество

Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России

В Росстате подсчитали соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году — в среднем на тысячу мужчин приходилось 1156 женщин.
Обновлено в 02:19
Происшествия

В Москве произошел пожар в консерватории имени Чайковского

Консерватория располагается в Среднем Кисловском переулке, дом 4. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пожару присвоили второй ранг сложности из пяти.
Обновлено в 02:43
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены по случаю празднования Дня защитника Отечества.
Обновлено в 04:27
Политика

Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию

Украина потеряла первое место в рейтинге по притоку мигрантов в Россию.
Обновлено в 03:42
Политика

Ким Чен Ын отправился на встречу с Трампом

Обновлено в 04:15
Происшествия

В «Шереметьево» задержали бельгийца, заявившего о наличии у него бомбы

Как сообщил "Интерфаксу" в субботу источник в экстренных службах, гражданин Бельгии прибыл в Москву из Таиланда транзитным рейсом вечером в пятницу, чтобы в тот же день с пересадкой в "Шереметьево" вылететь в Париж.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Мальчика, оставленного в «Лосином острове», передадут под опеку

Ребенка, которого мать оставила умирать в «Лосином острове», передадут под опеку после завершения следственных действий.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

В ДНР три ополченца погибли в результате обстрела с украинской стороны

Обновлено в 04:14
Происшествия

В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Урал»

На Балтийском заводе в Петербурге ночью загорелся строящийся ледокол "Урал", сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 03:51
Политика

В Москве стартовало шествие КПРФ в честь праздника 23 февраля

В столице стартовало шествие КПРФ, посвященное 101-й годовщине создания Советской Армии и Военно-Морского флота, в котором приняло участие около 400 человек, - сообщил в эфире корреспондент радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 04:20
Кино

Трамп стал худшим актером по версии антипремии «Золотая малина»

Американский лидер Дональда Трампа стал худшим актером по версии антипремии "Золотая малина", передает Reuters.
Обновлено в 04:39
Происшествия

В Новосибирске суд отправил в СИЗО замдиректора клиники Мешалкина

Силовики задержали Покушалова 20 февраля в ходе обысков в клинике Мешалкина в связи с расследованием по делу о хищении 1,3 млрд руб. По данным источника, близкого к следствию, в рамках расследования представители спецслужб задержали еще несколько человек.
Обновлено вчера в 04:54
Общество

В шутках Comedy Woman нашли оправдание фашизма

Обновлено в 02:57
Происшествия

Арестованный в США российский программист признал вину

Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый в США в киберпреступлениях, признал вину по одному из двух пунктов уголовного дела — сговоре с целью совершения хакерской атаки.
Обновлено вчера в 19:47
Спорт

Денисьев и Антонов победили на этапе Кубка мира в Сочи

Обновлено в 04:54
Культура

Стендап-комик Броди Стивенс умер в возрасте 48 лет

48-летний американский стендап-комик Броди Стивенс в пятницу обнаружен мертвым в своем доме, сообщило издание TMZ.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие

Американский военный самолет пролетел над Россией

Военный самолет ВВС США провел наблюдение над территорией России — он пролетел над Читой, сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия

В Кирове мать оставила 3-летнюю дочь умирать в запертой квартире

Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Экс-полпреда на Сахалине депортировали из Кишинева в Москву

В Москву из Кишинева депортировали бывшего полномочного представителя президента России в Сахалинской области Виталия Гулия, который обвиняется в экстремизме.
Обновлено в 04:42
Политика

Минобороны поздравило подписчиков в соцсетях эксклюзивными открытками

Обновлено вчера в 16:04
Экономика

Кредитор Utair подал в суд после дефолта по кредиту

Один из 11 кредиторов авиакомпании Utair МТС-банк подал иск против перевозчика, который просрочил выплату процентов по синдицированному семилетнему кредиту.
Обновлено в 04:35
Политика

Порошенко назвал Малевича «украинским» художником

Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.
Обновлено 21 февраля в 19:53
Космос

Космоплан Virgin Galactic впервые испытали с пассажиром на борту

По информации Virgin Galactic, опубликованной в соцсети Twitter, первым пассажиром космоплана стала главный астронавт-инструктор компании Бет Мозес.
Обновлено вчера в 19:21
Политика

Порошенко пожаловался, что не смог дозвониться до Путина

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью телеканалу Fox News, что российский лидер Владимир Путин не стал отвечать на его телефонный звонок после провокации, устроенной Киевом в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 19:19
Политика

Лоза похвалил претенденток на Евровидение от Украины за слова о Крыме

Популярный в прошлом российский певец Юрий Лоза прокомментировал ответ участниц финала украинского национального отбора на песенный конкурс «Евровидение — 2019» сестер Опанасюк на вопрос о принадлежности Крыма.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

Венесуэла временно закрывает три моста на границе с Колумбией

Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Шнуров матом ответил оплевавшей его Собчак

Напомним, Ксения Собчак обвинила Сергея Шнурова в подлости - якобы, артист подключил свои связи, чтобы заблокировать интервью с его экс-супругой Матильдой Шнуровой.
Обновлено вчера в 16:28
Политика

США готовят свержение власти не только в Венесуэле

Вашингтон готовит свержения власти не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью испаноязычной телекомпании Telemundo.
Обновлено вчера в 22:56
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