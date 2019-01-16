Финансы

Торги на Уолл-стрит завершились в «зеленой зоне»
REGNUM
вчера в 15:52

Все основные индексы фондового рынка США завершили торги в плюсе на 0,5−1,5%, 15 января передает агентство Reuters.
REGNUMвчера в 15:52

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Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

Росбалт01:10

Основной интригой для биржевых игроков остается дальнейшая динамика индекса S&P 500. 16.01.19

Глас Народа00:27

Биржи США выросли на фоне ожиданий стимулирующих мер властями Китая

ПРАЙМвчера в 16:56

Торги на Уолл-стрит завершились в «зеленой зоне»

REGNUMвчера в 15:52

Американские индексы торгуются в «зелёной» зоне

Finam.Ruвчера в 12:44

Фондовая Америка торгуется в плюсе

Финмаркетвчера в 10:39

Рынок на распутье. На что среагируют американские фондовые индексы

РБКвчера в 09:51
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 04:14, Ашберн
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро

На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 02:18
Финансы

ЦБ требует от банков усилить контроль за денежными переводами за рубеж

ЦБ в ходе надзора за банками заметил схему с сомнительными денежными переводами за границу.
Обновлено вчера в 09:08
Финансы

Средний размер банковского вклада в России вырос на 8%

За последние два года средний размер банковского вклада в России вырос на 8% и составил более 682 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 13:00
Финансы

Сбербанк нарастил в 2018 году кредиты МСП на 19,4%

Сбербанк по итогам 2018 года нарастил кредитный портфель для малых и средних предприятий (МСП) на 19,4%. Как сообщается в пресс-релизе банка, на 1 января 2019 года он составил 1,616 трлн рублей.
Обновлено в 02:40
Финансы

Банк «Восточный» по указанию ЦБ увеличит резервы

"Восточный банк" (ПАО КБ "Восточный") образован в 1991 г. в Благовещенске, обладает одной из наиболее разветвленных региональных сетей.
Обновлено в 02:10
Финансы

Силуанов рассказал о профиците бюджетов регионов РФ в 2018 году

Профицит региональных бюджетов РФ за прошедший год составил 505 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:21
Финансы

Сможет ли курс биткоина снова подняться до 20 тысяч долларов

Можно ожидать, что в ближайшей перспективе курс биткоина продолжит падение и может опуститься до 3 тысяч долларов (сейчас он стоит 3671 доллар), однако в перспективах года он может вновь подрасти до уровня 5 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 22:00
Финансы

На Украине покупка наличной валюты населением выросла почти на 30%

На Украине в декабре прошлого года население купило наличную валюту в банках на сумму $ 110,1 млн, что на 27,9% больше, чем в декабре прошлого года.
Обновлено в 01:45
Финансы

Сбербанк запустил опцию вывода денег на карты с кошельков WebMoney

В пресс-центре крупнейшего российского госбанка сообщили о запуске опции выведения денег на карты с кошельков WebMoney.
Обновлено в 01:59
Финансы

Минфин заявил о возможной докапитализации Промсвязьбанка

В 2019 году Промсвязьбанк могут докапитализировать. При этом правительство рассматривает и возможность неденежного увеличения капитала.
Обновлено вчера в 11:22
Финансы

Италия за год отдала Евросоюзу на 4,4 млрд евро больше, чем получила

В 2017 году Италия перечислила в бюджет Евросоюза на 4,4 млрд евро больше, чем получила обратно из его фондов, передает Italia Oggi во вторник, 15 января, со ссылкой на данные официальной статистики ЕС.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы

ЦБ разместил купонные облигации 17-го выпуска на 427 млрд рублей

Банк России разместил купонные облигации 17-го выпуска на 427 млрд. 38,953 млн. рублей по номинальной стоимости.
Обновлено вчера в 03:24
Финансы

85% национального дохода России хранится в офшорах

В ходе выступления научный сотрудник Парижской школы экономики Филип Новокмет посетовал на то, что в текущей ситуации рост российского национального дохода на 40% более выгоден офшорам, чем России.
Обновлено вчера в 04:50
Финансы

Эксперты назвали главные события для российской валюты в 2019 году

Как рассказала Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, в начале января этого года ряд западных средств массовой информации назвали российский рубль недооцененной и, по этой причине, привлекательной мировой валютой.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы

ЕЦБ упустил шанс поднять процентные ставки - HSBC

В немецком частном банке Bankhaus Lampe недавно заявили, что если ЕЦБ не начнет ужесточать политику в этом году, то нет оснований считать, что он сделает это в 2020 г. ЕЦБ, следующее заседание которого состоится 24 января, планирует сохранять процентные ставки на рекордном уровне как минимум до конца лета.
Обновлено вчера в 12:49
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