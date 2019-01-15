Финансы
Торги на Уолл-стрит завершились в плюсеiReactor 05:40
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Финансы
Рубль укрепляется к доллару и евро
На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Обновлено в 02:18
Финансы
Банк России объяснил снижение доли доллара в золотовалютных резервах
Банк России во II квартале 2018 года снизил долю долларовых активов в золотовалютных резервах с 43,7% до 21,9%, переведя 100 млрд долларов в евро, китайский юань и японскую иену.
Обновлено в 06:44
Финансы
Минфин продал весь выпуск ОФЗ на первом в этом году аукционе
Минфин разместил все шестилетние ОФЗ на 15 млрд руб. на первом в этом году аукционе.
Обновлено в 06:35
Финансы
Индекс S&P 500 показывает рост небывалой ширины
Рост дополнительного потребления и бумаг Nike объяснялся запуском инновационной модели кроссовок с подзарядкой.
Обновлено в 03:06
Финансы
Силуанов рассказал о профиците бюджетов регионов РФ в 2018 году
Профицит региональных бюджетов РФ за прошедший год составил 505 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:21
Финансы
Сбербанк запустил опцию вывода денег на карты с кошельков WebMoney
В пресс-центре крупнейшего российского госбанка сообщили о запуске опции выведения денег на карты с кошельков WebMoney.
Обновлено в 01:59
Финансы
Одобрен дизайн новой узбекской банкноты
Напомним, в августе позапрошлого года в Узбекистане ввели в обращение банкноты номиналом 50 тысяч сумов.
Обновлено в 04:43
Финансы
Минфин заявил о возможной докапитализации Промсвязьбанка
В 2019 году Промсвязьбанк могут докапитализировать. При этом правительство рассматривает и возможность неденежного увеличения капитала.
Обновлено вчера в 11:22
Финансы
Италия за год отдала Евросоюзу на 4,4 млрд евро больше, чем получила
В 2017 году Италия перечислила в бюджет Евросоюза на 4,4 млрд евро больше, чем получила обратно из его фондов, передает Italia Oggi во вторник, 15 января, со ссылкой на данные официальной статистики ЕС.
Обновлено вчера в 10:25
Финансы
85% национального дохода России хранится в офшорах
В ходе выступления научный сотрудник Парижской школы экономики Филип Новокмет посетовал на то, что в текущей ситуации рост российского национального дохода на 40% более выгоден офшорам, чем России.
Обновлено вчера в 04:50
Финансы
Эксперты назвали главные события для российской валюты в 2019 году
Как рассказала Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, в начале января этого года ряд западных средств массовой информации назвали российский рубль недооцененной и, по этой причине, привлекательной мировой валютой.
Обновлено вчера в 04:00
Финансы
Инвесторы вывели из России более $1 млрд
Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов более $1 млрд, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.
Обновлено 14 января в 09:49
Финансы
Госдолг Кубани в 2019 году планируют снизить на 10 млрд рублей
Заместитель главы региона добавил, что благодаря выверенной долговой политике края на обслуживании государственного долга в 2018 году удалось сэкономить 2,4 млрд рублей из регионального бюджета.
Обновлено вчера в 04:39
Финансы
«Открытие» повышает ставки по депозитам юрлиц в интернет-банке
Главное условие для повышенных процентов – оформить вклад через интернет-банк, при открытии традиционным способом в офисе банка максимальная ставка составит до 7,05%.
Обновлено вчера в 04:03
Финансы
Чистая прибыль Citigroup за 2018 год составила $18,05 млрд
Чистая прибыль одной из крупнейших финансовых корпораций в мире - Citigroup Inc. - за 2018 год составила $18,045 млрд против убытка в $6,798 млрд годом ранее, следует из отчетности корпорации.
Обновлено 14 января в 08:52