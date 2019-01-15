Торги на Уолл-стрит завершились в плюсеiReactor 05:40

В США завершились торги на фондовой бирже в «зеленой зоне».

Финансы Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро На открытии торгов рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.

Финансы Финансы Банк России объяснил снижение доли доллара в золотовалютных резервах Банк России во II квартале 2018 года снизил долю долларовых активов в золотовалютных резервах с 43,7% до 21,9%, переведя 100 млрд долларов в евро, китайский юань и японскую иену.

Финансы Финансы Минфин продал весь выпуск ОФЗ на первом в этом году аукционе Минфин разместил все шестилетние ОФЗ на 15 млрд руб. на первом в этом году аукционе.

Финансы Финансы Индекс S&P 500 показывает рост небывалой ширины Рост дополнительного потребления и бумаг Nike объяснялся запуском инновационной модели кроссовок с подзарядкой.

Финансы Финансы Силуанов рассказал о профиците бюджетов регионов РФ в 2018 году Профицит региональных бюджетов РФ за прошедший год составил 505 млрд рублей.

Финансы Финансы Сбербанк запустил опцию вывода денег на карты с кошельков WebMoney В пресс-центре крупнейшего российского госбанка сообщили о запуске опции выведения денег на карты с кошельков WebMoney.

Финансы Финансы Одобрен дизайн новой узбекской банкноты Напомним, в августе позапрошлого года в Узбекистане ввели в обращение банкноты номиналом 50 тысяч сумов.

Финансы Финансы Минфин заявил о возможной докапитализации Промсвязьбанка В 2019 году Промсвязьбанк могут докапитализировать. При этом правительство рассматривает и возможность неденежного увеличения капитала.

Финансы Финансы Италия за год отдала Евросоюзу на 4,4 млрд евро больше, чем получила В 2017 году Италия перечислила в бюджет Евросоюза на 4,4 млрд евро больше, чем получила обратно из его фондов, передает Italia Oggi во вторник, 15 января, со ссылкой на данные официальной статистики ЕС.

Финансы Финансы 85% национального дохода России хранится в офшорах В ходе выступления научный сотрудник Парижской школы экономики Филип Новокмет посетовал на то, что в текущей ситуации рост российского национального дохода на 40% более выгоден офшорам, чем России.

Финансы Финансы Эксперты назвали главные события для российской валюты в 2019 году Как рассказала Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, финансовый аналитик, в начале января этого года ряд западных средств массовой информации назвали российский рубль недооцененной и, по этой причине, привлекательной мировой валютой.

Финансы Финансы Инвесторы вывели из России более $1 млрд Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов более $1 млрд, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR.

Финансы Финансы Госдолг Кубани в 2019 году планируют снизить на 10 млрд рублей Заместитель главы региона добавил, что благодаря выверенной долговой политике края на обслуживании государственного долга в 2018 году удалось сэкономить 2,4 млрд рублей из регионального бюджета.

Финансы Финансы «Открытие» повышает ставки по депозитам юрлиц в интернет-банке Главное условие для повышенных процентов – оформить вклад через интернет-банк, при открытии традиционным способом в офисе банка максимальная ставка составит до 7,05%.