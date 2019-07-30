Финансы

Американские индексы торгуются в минусеFinam.Ru 12:15

Цена на золото растет на 0,08% и торгуется на уровне $1427,9 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в плюсе у отметки 1,1147, прибавляя 0,05%.
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