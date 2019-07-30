Финансы
Американские индексы торгуются в минусеFinam.Ru 12:15
Цена на золото растет на 0,08% и торгуется на уровне $1427,9 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в плюсе у отметки 1,1147, прибавляя 0,05%.
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Футбол
Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака»
Форвард московского «Спартака» Луис Адриано перешел в бразильский «Палмейрас».
Обновлено в 16:04
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Общество
Лишь 13% россиянок считают себя красивыми
Лишь 13% россиянок считают себя красивыми, следует из результатов опроса Mail.ru, передает РИА Новости.
Обновлено в 20:37
Общество
Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться
Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.
Обновлено в 21:22
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии
Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.
Обновлено в 15:58
Политика
На Украине арестовали российский танкер
Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:47
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинил в плагиате саратовский бард
Обновлено в 21:38
Происшествия
Пожар в Самаре распространился на восемь домов
Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.
Обновлено в 13:30
Здоровье
Диспансеризация охватит всех жителей Удмуртии
Здоровье всех жителей Удмуртии хотят проверить в ходе диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Обновлено в 09:50
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Финансы
Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума
Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.
Обновлено в 20:52
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Армия и оружие
Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.
Обновлено в 21:00
Политика
США отказали Украине в расширении «нормандского формата»
США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Двое погибли при взрыве газа в жилом доме под Тюменью
Обновлено в 22:32
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Кино
«Король лев» стал очередным «миллиардером» Walt Disney
Мировые кассовые сборы фильма "Король лев" превысили миллиард долларов.
Обновлено в 15:36
Политика
Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального
Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.
Обновлено в 14:59
Экономика
Количество микрозаймов в России начало сокращаться
Впервые с третьего квартала 2017 года число выданных россиянам микрозаймов начало сокращаться, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».
Обновлено в 13:18
Космос
Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС
Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
США показали эскиз гиперзвукового глайдера
Как говорится в сообщении на сайте компании, эскизный проект разработчики уже защитили, и на данный момент идет техническое проектирование планера.
Обновлено в 07:31
Единоборства
Назван следующий соперник Минакова в Bellator
Виталий Минаков проведет следующий поединок в Bellator 24 августа.
Обновлено в 20:09
Общество
В Белогорск ночью пришла большая вода
Обновлено в 20:17
Экономика
Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы
В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту.
Обновлено в 19:39
Политика
В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма
"Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.
Обновлено вчера в 14:00
Кино
Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах
Знаменитый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из самых любимых песен, использованных в его фильмах, сообщает NME.
Обновлено в 09:44