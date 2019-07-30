Цена на золото растет на 0,08% и торгуется на уровне $1427,9 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в плюсе у отметки 1,1147, прибавляя 0,05%.

Футбол Футболист Луис Адриано ушел из «Спартака» Форвард московского «Спартака» Луис Адриано перешел в бразильский «Палмейрас».

Экономика МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".

Общество Лишь 13% россиянок считают себя красивыми Лишь 13% россиянок считают себя красивыми, следует из результатов опроса Mail.ru, передает РИА Новости.

Общество Уровень воды в реке в Тулуне начал снижаться Уровень воды в реке Ия в иркутском городе Тулуне пошел на спад.

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российский Ил-76 у границ Эстонии Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании сопроводили российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал полет у границ воздушного пространства Эстонии.

Политика На Украине арестовали российский танкер Украинский суд наложил арест на российский танкер Nika Spirit (ранее назывался Neyma), сообщил в Facebook главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Происшествия Пожар в Самаре распространился на восемь домов Пожар в Железнодорожном районе Самары, где горят три частных жилых дома, распространился еще на пять нежилых построек, заявил журналистам начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко.

Здоровье Диспансеризация охватит всех жителей Удмуртии Здоровье всех жителей Удмуртии хотят проверить в ходе диспансеризации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Интернет В России представили альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.

Финансы Украинская гривна укрепилась до трехлетнего максимума Украинская гривна во вторник подорожала к американскому доллару до максимальных за три года отметок.

Политика Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.

Армия и оружие Экс-депутат Рады рассказал о массовом «бегстве» солдат из ВСУ Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил о массовом увольнении украинских военнослужащих по контракту из ВСУ.

Политика США отказали Украине в расширении «нормандского формата» США дали понять властям Украины, что расширения «нормандского формата» в переговорах по Донбассу не будет.

Футбол Александр Самедов завершил карьеру футболиста Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.

Политика Трамп пообещал изучить информацию о заболевании Навального Президент США Дональд Трамп сказал, что изучит информацию о проблемах со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, который был госпитализирован с острой аллергической реакции.

Экономика Количество микрозаймов в России начало сокращаться Впервые с третьего квартала 2017 года число выданных россиянам микрозаймов начало сокращаться, сообщили в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс».

Космос Астронавт НАСА показал разрушение корабля «Прогресс» с борта МКС Американский астронавт Ник Хейг смог сфотографировать разрушение в атмосфере грузового корабля «Прогресс МС-11» с борта Международной космической станции.

Армия и оружие США показали эскиз гиперзвукового глайдера Как говорится в сообщении на сайте компании, эскизный проект разработчики уже защитили, и на данный момент идет техническое проектирование планера.

Единоборства Назван следующий соперник Минакова в Bellator Виталий Минаков проведет следующий поединок в Bellator 24 августа.

Экономика Россиянам разрешили брать ипотечные каникулы В России с 31 июля вступил в силу закон об ипотечных каникулах для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации и не могут обеспечивать платежи по кредиту.

Политика В команде Зеленского рассказали о планах Киева по возвращению Крыма "Постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич рассказал о планах Киева по возвращению полуострова.