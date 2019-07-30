Финансы
Торги на Уолл-стрит проходят в «красной зоне» перед заседанием ФРСREGNUM 15:57
Все основные индексы Уолл-стрит торгуются в «красной зоне» в преддверии ключевого заседания ФРС США, 30 июля передаёт агентство Reuters. К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 29,85 пункта (0,11%), до 27 191,50 пункта.
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Обновлено в 16:54
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Смартфон Titan с QWERTY-клавиатурой за 28 мин собрал нужную сумму для запуска
На Kickstarter смартфон Unihertz Titan просят $239, что в пересчете 15 тыс. рублей.
Обновлено в 15:53
Экономика
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Обновлено в 17:35
Происшествия
В Белом море терпит бедствие частная яхта «Крейсер»
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Политика
Путин поручил ФАС проверить жалобы на рост тарифов ЖКХ
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Энергетика
Нефть растет в цене из-за сокращения поставок Ирана
Мировые цены на нефть растут на фоне сокращения поставок из Ирана и ожидаемого сокращения добычи в США, 30 июля передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов
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Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 19:41
Общество
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Экономика
Россию ждет рекордный урожай овощей
Обновлено в 18:22
Авто
Audi представила обновленный A4 Allroad
Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила новую версию модели A4 Allroad.
Обновлено в 07:51
Футбол
Спортивный директор «ПСЖ» хочет уговорить Неймара остаться
Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо планирует поговорить с нападающим Неймаром, заявляет Sport.
Обновлено в 15:19
Здоровье
Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу
Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Здоровье
79 лет составит продолжительность жизни в Татарстане к 2024 году
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Обновлено в 09:15
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Боксёр Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири
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Армия и оружие
Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.
Обновлено в 12:52
Политика
Захарова назвала безумием идею Украины создать канал на русском языке
Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров прокомментировала идею властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал».
Обновлено в 03:49
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.
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Общество
В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.
Обновлено в 05:34
Политика
Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.
Обновлено в 12:07
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Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein
Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.
Обновлено в 13:30
Кино
В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн»
В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).
Обновлено в 04:39
Футбол
Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины до 2022 года
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони официально продлил свой контракт до 2022 года.
Обновлено в 16:47