Все основные индексы Уолл-стрит торгуются в «красной зоне» в преддверии ключевого заседания ФРС США, 30 июля передаёт агентство Reuters. К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 29,85 пункта (0,11%), до 27 191,50 пункта.

Торги на Уолл-стрит проходят в «красной зоне» перед заседанием ФРС

Политика Суд закрыл дело Демпартии США против России Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.

Экономика Закон об ипотечных каникулах вступил в силу Ипотечные каникулы не обойдутся заёмщику даром, но это возможность выиграть время и сберечь нервы.

Экономика В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук в интервью Bloomberg рассказал, какие экономические реформы власти планируют осуществить.

Политика Путин поручил ФАС проверить жалобы на рост тарифов ЖКХ Артемьев сообщил главе государства, что в отдельных регионах местные власти всё ещё завышают тарифы.

Политика В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.

Политика Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.

Энергетика Нефть растет в цене из-за сокращения поставок Ирана Мировые цены на нефть растут на фоне сокращения поставок из Ирана и ожидаемого сокращения добычи в США, 30 июля передает агентство Reuters.

Армия и оружие Северная Корея запустила несколько неопознанных снарядов Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов в среду, 31 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Авто Audi представила обновленный A4 Allroad Немецкая автомобилестроительная компания Audi представила новую версию модели A4 Allroad.

Футбол Спортивный директор «ПСЖ» хочет уговорить Неймара остаться Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо планирует поговорить с нападающим Неймаром, заявляет Sport.

Здоровье Доктор Мясников перечислил препараты, помогающие побороть изжогу Необходимо понять источник изжоги: возможно, дело в повышенной кислотности из-за инфекции, которая занеслась в желудок, продолжает Мясников, но эту проблему, как правило, устраняют антибиотиками.

Происшествия Останки известного гангстера эксгумируют в США В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.

Общество Боксёр Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв обратился к правительству России по поводу пожаров в Сибири.

Армия и оружие Небензя обвинил ООН в замалчивании данных о жертвах боевиков в Сирии Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил заместителя Генсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока в том, что тот не назвал число жертв среди гражданских лиц в Сирии, погибших от рук террористов.

Политика Захарова назвала безумием идею Украины создать канал на русском языке Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров прокомментировала идею властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал».

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Интернет В России нашли альтернативу зарубежным приложениям Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.

Общество В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.

Политика Госбюро расследований завело 11 дел против Порошенко Государственное бюро расследований (ГБР) завело против бывшего президента Украины Петра Порошенко 11 дел, сообщил директор Бюро Роман Труба в своем Telegram-канале.

Шоу-бизнес Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.

Кино В сети опубликовали видео с первого кастинга «Звездных войн» В Сети появился ролик с кинопроб Марка Хэмилла и Харрисона Форда в "Звездные войны" (на роли Люка Скайуокера и Хана Соло соответственно).