Финансы
Торги на Уолл-стрит проходят в «красной зоне» перед заседанием ФРСREGNUM 15:57
Все основные индексы Уолл-стрит торгуются в «красной зоне» в преддверии ключевого заседания ФРС США, 30 июля передаёт агентство Reuters. К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 29,85 пункта (0,11%), до 27 191,50 пункта.
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Политика
Конгресс США хочет запретить передачу Саудовской Аравии американских ядерных технологий
Многие члены Сената выступили в поддержку законопроекта, который запрещает Экспортно-импортному банку США финансировать передачу оборудования и ядерных технологий Саудовской Аравии.
Обновлено в 18:28
Кино
Сериал «Санта-Барбара» отметил свое 35-летие
Обновлено в 05:01
Политика
Украина: США не планируют присоединяться к «нормандскому формату»
Представитель Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный заявил, что Вашингтон не намерен входить в состав переговорной группы.
Обновлено в 18:39
Культура
«Русские сезоны» в Германии посетили более 1 млн человек
Количество посетителей мероприятий «Русских сезонов» в Германии превысило 1 млн человек.
Обновлено в 10:31
Политика
Кличко обвинил команду Зеленского в непрофессионализме
24 мюля сообщалось о планах президента Украины Владимира Зеленского уволить Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), после чего разделить полномочия по управлению городом между этой должностью и позицией мэра Киева.
Обновлено в 18:43
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Федеральный суд в Нью-Йорке прекратил рассмотрение иска, поданного Национальным комитетом Демократической партии (DNC) против России, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 18:17
Экономика
Вступил в силу закон об «ипотечных каникулах»
Со среды вступает в силу закон об ипотечных каникулах, принятый Госдумой 18 апреля.
Обновлено в 17:59
Шоу-бизнес
Лобода записала видео с дочкой на концерте Rammstein
Накануне Светлану Лободу, которую до сих пор подозревают в романе с Тиллем Линдеманном, заметили на концерте Rammstein.
Обновлено в 13:30
Интернет
В России нашли альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, которые способны заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 18:37
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика
Трамп заявил, что с нетерпением ждет визита в Польшу
Ранее глава кабинета польского президента Анджея Дуды Кшиштоф Щерский заявил Польскому агентству печати, что Трамп посетит Польшу с 31 августа по 2 сентября и в рамках визита примет участие в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Обновлено в 14:57
Происшествия
В Подмосковье под колесами электрички погибли двое детей
Вблизи станции "Шатурторф" в Московской области под колесами электрички погибли двое детей, передает РИА Новости сообщение транспортной полиции по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 16:53
Общество
В Сибири начали тушить лесные пожары
Обновлено в 10:49
Политика
МИД России отреагировал на арест Украиной танкера Nika Spirit
Ранее 30 июля Генконсульство России в Одессе направило МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного российского танкера.
Обновлено в 16:14
Транспорт
Трассу из Красноярска в Иркутскую область закрыли из-за наводнения
Как сообщили в Упрдор «Прибайкалье», из-за высокого уровня воды реки Ия в Тулуне Иркутской области движение на трассе закрыто для всех видов транспорта.
Обновлено вчера в 23:14
Футбол
Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
Обновлено в 12:38
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Спорт
Семеня не выступит на чемпионате мира в Дохе
Обновлено в 14:48
Политика
Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что изучит ситуацию с возможным отравлением политика Алексея Навального, передает ABC News.
Обновлено в 14:56
Здоровье
До конца года все роддома Петербурга перейдут на электронные медкарты
Все петербургские родительные дома смогут начать заводить электронные карты пациенток до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 06:21
Экономика
НЛМК попросил РЖД обеспечить проезд к российским портам и дать скидку
Крупнейший производитель стали в России Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина обещал перевести экспортные грузы из портов Прибалтики в российские (Туапсе, Новороссийск и Санкт-Петербург), если РЖД помогут обеспечить проезд к ним.
Обновлено в 03:00
Футбол
«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»
Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 16:58
Общество
Курилки в аэропортах сберегут здоровье некурящих, считает Дитрих
Глава Министерства транспорта России Евгений Дитрих заявил, что возвращение курилок в аэропорты сбережет здоровье некурящих.
Обновлено в 12:50
Общество
Гороскоп 31 июля: У Львов важная встреча, а Рыбам дадут дельный совет
Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте, усилится творческий потенциал и интуиция.
Обновлено в 12:05
Экономика
Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
Федеральная резервная система (ФРС), чтобы поддержать уверенный рост американской экономики, понизит на 0,25 процентного пункта базовую ставку до 2-2,25% по итогам заседания управляющих в среду, уверены опрошенные РИА Новости американские эксперты.
Обновлено в 17:45
Наука
Международный эксперимент по поиску нейтрино в КБР начал набор данных
Международная научная группа начала новый этап для поиска таинственных частиц нейтрино.
Обновлено вчера в 18:42