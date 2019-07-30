Все основные индексы Уолл-стрит торгуются в «красной зоне» в преддверии ключевого заседания ФРС США, 30 июля передаёт агентство Reuters. К настоящему моменту индекс Dow Jones снизился на 29,85 пункта (0,11%), до 27 191,50 пункта.

Торги на Уолл-стрит проходят в «красной зоне» перед заседанием ФРС

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