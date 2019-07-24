Экономика

Торги на Уолл-стрит: Dow Jones обнулил прибыльРИА ТВОИ Новости 22 июля в 16:38

Торги на Уолл-стрит показали рост индекса Dow Jones. Он вырос на 1,37 пункта (0,01 процент), до 27 155,57 пункта, индекс S P 500 вырос на 8,39 пункта (0,28 процентов), до 2985,00 пункта, индекс Nasdaq вырос на 56,10 пункта (0,72 процента), до 8202,59 пункта.
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