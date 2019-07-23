Экономика
Торги на Уолл-стрит: Dow Jones обнулил прибыльРИА ТВОИ Новости вчера в 16:38
Торги на Уолл-стрит показали рост индекса Dow Jones. Он вырос на 1,37 пункта (0,01 процент), до 27 155,57 пункта, индекс S P 500 вырос на 8,39 пункта (0,28 процентов), до 2985,00 пункта, индекс Nasdaq вырос на 56,10 пункта (0,72 процента), до 8202,59 пункта.
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Единоборства
Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице
Обновлено в 12:01
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 86
Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 86 человек. Об этом сообщило московское управление Роспотребнадзора.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Петербурге инспектора отстранили от службы за взятки медом и яйцами
Суд временно запретил работать в органах власти инспектору администрации Петербурга Сергею Бутину, который при проверке нелегальных торговых точек брал взятки не только деньгами, но и продуктами, получив шесть десятков яиц, три банки масла и банку меда, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено в 11:50
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Происшествия
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина
В Екатеринбурге 10 июля были задержаны два человека, которые положили муляж бомбы на пути следования кортежа президента России Владимира Путина, посетившего город накануне.
Обновлено в 13:52
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
Обновлено в 13:20
Политика
Кличко вызвали на допрос по делу о махинациях с землей
Уточняется, что допрос состоится 26 июля. Отмечается, что повестка в суд вручена по делу о земельных махинациях.
Обновлено в 12:25
Происшествия
Медведев раскритиковал слова хабаровского губернатора о лагере
"Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный", - сказал губернатор.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Суд продлил арест Абызова на три месяца
«Басманным судом удовлетворены ходатайства следственных органов о продлении срока содержания под стражей до 25 октября в отношении обвиняемых Абызова, Степанова и Фрейденберг», — сообщили в суде.
Обновлено в 13:52
Экономика
МВФ вновь понизил прогноз роста мировой экономики в 2019 году
Напомним, в апрельском прогнозе МВФ ухудшил свой прогноз роста мирового ВВП в 2019 году на 0,2 п. п.— до 3,3%. Оценка роста экономики России на текущий год тогда осталась без изменений — 1,6%.
Обновлено в 12:14
Политика
МИД РФ опубликовал концепцию безопасности в Персидском заливе
На фоне растущей военно-политической напряженности в Персидском заливе МИД России опубликовал собственную концепцию коллективной безопасности для региона.
Обновлено в 15:19
Политика
Элла Памфилова встретится с недопущенными кандидатами в Мосгордуму
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова официально подтвердила готовность встретиться 23 июля с 57 кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации из-за большого числа недействительных подписей.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Российские певицы Алла Пугачева и Лайма Вайкуле удивили поклонников странным видео. Об этом сообщает портал 7days.ru.
Обновлено в 13:33
Здоровье
Доктор Беленков развеял заблуждения россиян о дешевых лекарствах
Доктор Юрий Беленков рассказал о разнице между дешевыми и дорогими лекарственными препаратами, передает rueconomics.ru.
Обновлено в 07:44
Политика
Экс-глава МИД назвал бредом сообщения о планах продать Карелию финнам
В статье, опубликованной 21 июля, издание сослалось на бывшего замглавы МИД России в 1990–1991 годах Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с автобусом под Волгоградом
Муж и жена, ехавшие в кроссовере Kia Sportage, погибли в ДТП с рейсовым автобусом под Волгоградом, их шестилетний ребенок получил травмы, информация о пострадавших в автобусе уточняется.
Обновлено в 11:58
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Генерал Минобороны вынудил спецназовца отказаться от слов про стрельбу по протестующим
Опорочил честь семьи, страны и командиров На записи интервьюер тихим голосом сначала расспрашивает о том, где учился Епифанцев, затем около 45 минут спорит с ним, заявляя, что по документам Минобороны в вашей воинской части такого опроса не проводилось .
Обновлено в 10:06
Происшествия
Туристов избили в Крыму за отказ платить за фото с орлом
В Крыму фотографы, предлагающие туристам снимки с животными, избили молодых людей за отказ заплатить за работу.
Обновлено в 06:40
Политика
МВД Украины направило спецназ в оккупированную часть ДНР из-за митинга
Министерство внутренних дел Украины направило отряд спецназа в город Покровск в оккупированной украинскими силовиками части Донецкой Народной Республики из-за митинга у здания окружной избирательной комиссии.
Обновлено в 15:45
Футбол
Ханни обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в «Аль-Гарафу»
Экс-хавбек московского «Спартака» Софьян Ханни обратился к болельщикам красно-белых. Накануне игрок перешел в «Аль-Гарафу».
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принца Гарри обвинили в неуважении к принцу Джорджу
Пользователи раскритиковали подобное поздравление от Меган и Гарри, и обвинили пару в «неуважении» к принцу Джорджу, в первую очередь потому, что герцоги не назвали мальчика по имени и не упомянули его королевский титул.
Обновлено в 07:23
Музыка
Клип Queen получил рекордное число просмотров на YouTube
Обновлено в 15:05
Общество
В Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя с 21 года
Депутат «Единой России» Шамсаил Саралиев внес в Госдуму законопроект, который наделяет регионы правом увеличить возраст продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
В Латвии задумались о привлечении армии к охране госграницы
Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс, в чьем подчинении находится пограничная охрана, обсудил с министром обороны страны Артисом Пабриксом возможное привлечении армейских подразделений к защите госграницы.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Краснодарском крае отец посадил на цепь своего 10-летнего сына
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Уехавшие после драки из Чемодановки цыгане начали возвращаться домой
Цыганские семьи, уехавшие из пензенского села Чемодановка и соседних Лопаток после массовой драки, в которой один человек погиб и несколько пострадали, начали возвращаться домой, уже вернулись 177 человек, сообщил РИА Новости во вторник глава администрации Бессоновского района области Вячеслав Демичев.
Обновлено в 10:35