Экономика
Торги на Уолл-стрит: Dow Jones обнулил прибыльРИА ТВОИ Новости вчера в 16:38
Торги на Уолл-стрит показали рост индекса Dow Jones. Он вырос на 1,37 пункта (0,01 процент), до 27 155,57 пункта, индекс S P 500 вырос на 8,39 пункта (0,28 процентов), до 2985,00 пункта, индекс Nasdaq вырос на 56,10 пункта (0,72 процента), до 8202,59 пункта.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 18:26, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с места пожара в палаточном лагере под Хабаровском
Обновлено вчера в 16:35
Политика
Трамп заявил об «обдирании» США Евросоюзом
Президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз «обдирает» США в торговле.
Обновлено в 18:03
Происшествия
В Екатеринбурге задержали «заминировавших» кортеж Путина
Обновлено в 17:35
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Политика
Зеленский рассказал, кого рассматривает на должность генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одним из кандидатов на должность генпрокурора Украины является заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.
Обновлено в 08:50
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Великобритании
Возглавив Консервативную партию, Джонсон автоматически получает право стать новым премьер-министром Британии.
Обновлено в 08:54
Общество
«Нужно действовать сейчас, иначе мы получим «экологический Чернобыль»
В противном случае регион ожидает глобальная экологическая катастрофа.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Рейс «Аэрофлота» вернулся в Осло из-за неполадок на борту
Российский пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», летевший из столицы Норвегии — Осло в Москву вернулся в аэропорт вылета из-за нештатной ситуации на борту.
Обновлено в 10:18
Технологии
В Москве сегодня протестировали систему электронного голосования
Эксперимент по электронному голосованию будет проведен на выборах в Мосгордуму 8-го сентября в трех избирательных округах.
Обновлено в 14:31
Политика
Партия Зеленского может получить большинство в Верховной раде
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду, и впервые в новейшей истории Украины у одной партии, скорее всего, будет большинство, позволяющее сформировать правительство.
Обновлено вчера в 05:53
Экономика
Приток мигрантов в Россию оказался аномальным
В 2018 году приток иностранцев в Россию был самым низким за последние годы (125 тысяч человек) и не смог компенсировать естественную убыль населения.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Российские С-300 подверглись атаке в Сирии впервые
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Перехват самолетов России южнокорейскими истребителями попал на видео
Момент перехвата самолетов России и Китая южнокорейскими истребителями попал на видео.
Обновлено в 08:25
Политика
Мэра Киева Виталия Кличко вызывают на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко.
Обновлено в 12:38
Экономика
Патрушев объявил о планах увеличить размер квот по водным биоресурсам
«Чтобы повысить привлекательность инвестквот по отдельным видам водных биоресурсов, которые, хочу особо отметить, до сих пор не были востребованными, мы подготовили к внесению в правительство проект постановления, предусматривающий увеличение размера долей квот добычи донных пищевых видов рыб в дальневосточном рыбохозяйственном бассейне», — заявил Патрушев.
Обновлено в 04:33
Авто
Электрический пикап Ford F-150 отбуксировал 450-тонный поезд
Компания Ford провела эффектную демонстрацию возможностей полностью электрического прототипа пикапа Ford F-150, использовав его для буксировки поезда массой более 450 тонн.
Обновлено в 10:45
Гаджеты
WhatsApp появился на кнопочных телефонах с KaiOS
Стоит отметить, что ранее WhatsApp на KaiOS был доступен только в Индии, но теперь мессенджер стал доступен по всему миру.
Обновлено в 14:27
Культура
Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ
Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
Обновлено в 06:50
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Общество
На Ибице отели могут временно остаться без горничных
На Ибице восемь тысяч горничных отелей 24 и 25 июля планируют провести забастовку против тяжелых условий труда, из-за чего госмти курорта могут остаться без чистых комнат и свежих полотенец, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 17:09
Политика
Володин потребовал от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Авто
В Москве открылся первый дилерский центр Mitsubishi и Inchcape
Как сообщает пресс-служба ООО «ММС Рус», он стал первым дилерским центром Mitsubishi для ООО «Инчкейп Холдинг» и к тому же оформлен в новом глобальном дизайне.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В севастопольской новостройке рухнул лифт с пассажирами
Обновлено в 17:22
Космос
Рогозин рассказал о новом имени робота «Федора»
Обновлено в 09:14
Политика
Бывший соратник Ельцина опроверг планы продажи Карелии Финляндии
Бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис опроверг сообщения о том, что российские власти на фоне развала СССР якобы рассматривали вопрос о продаже Карелии.
Обновлено вчера в 13:21