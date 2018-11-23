Энергетика
Торги на Уолл-Стрит закрылись в минусе. Нефть утащила акции вниз
Торги на Уолл-Стрит закрылись в минусе. Нефть утащила акции внизРБК15:21
Остальные секторы рынка пошли вниз вслед за нефтегазовыми компаниями. Тем более, что в ходе торгов Уолл-Стрит настигла очередная негативная новость относительно китайско-американских торговых отношений.
РБК15:21
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Энергетика
На рынке нефти сформировался «смертельный крест»
На рынке нефтяных фьючерсов Соединенных Штатов сформировался "смертельный крест", об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 19:05
Энергетика
«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн
«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 16:04
Энергетика
Россия обошла Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче нефти
Среднесуточная добыча нефти в России достигла в сентября 10,64 млн баррелей, следует из данных Росстата.
Обновлено в 11:31
Энергетика
Уолл-стрит может открыться в минусе из-за падения цен на нефть
Фьючерсы на нефть Brent в пятницу снизились более чем на 3 процента на фоне опасений об избытке предложения, несмотря на то, что ОПЕК рассматривает возможное сокращение добычи.
Обновлено в 16:28
Энергетика
«Транснефть» в Приморске летом 2019 года создаст акваполигон
"Транснефть - Порт Приморск" (входит в "Транснефть") планирует создать к июлю 2019 года в Приморске акваполигион, где разместятся рыбы и водоросли, наиболее чувствительные к загрязнению, что даст возможность контролировать экологическое состояние Финского залива в зоне влияния объектов компании.
Обновлено в 12:49
Энергетика
В Госдуме оценили перспективы СПГ в Европе
Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФАН оценил перспективы сжиженного природного газа в Европе.
Обновлено в 11:38
Энергетика
BP начала добычу нефти на проекте Clair Ridge в Северном море
Обновлено в 12:05
Энергетика
Власти Ямала создадут «дорожную карту» по переводу транспорта на газ
В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.
Обновлено в 08:01
Энергетика
Украина ждёт веерных отключений электроэнергии
Как сообщил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, в ближайшее время украинцам стоит ждать веерных отключений электричества — дефицит угля и низкие тарифы, из-за которых уже отказались работать сотрудники Славянской ТЭЦ, привели к нехватке мощностей для штатной работы энергосистемы.
Обновлено в 15:40
Энергетика
ТЭЦ в Алма-Ате планируют перевести на газ
В целях улучшения экологической ситуации в Алма-Ате власти Казахстана планируют переоборудовать ТЭЦ-2 на газовое топливо, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай на парламентских слушаниях во вопросам перехода республики к «зеленой» экономике, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».
Обновлено в 03:19
Энергетика
Эксперты рассказали, как изменятся цены на бензин к новому году
Стоимость бензина до конца года останется прежней.
Обновлено в 09:14
Энергетика
Маслик объяснил, почему ПП-8 закупает солярку по 60 рублей за литр
Директор МП ПП № 8 Виталий Маслик объяснил покупку своим предприятием 5 млн литров зимней солярки по 60 рублей за литр.
Обновлено в 04:43
Энергетика
Вопрос ценовой политики для ТМК остается открытым
По данным ТМК локомотивом роста станет увеличение спроса со стороны "Газпрома", на который в этом году придется, согласно ожиданиям ТМК, около 55% от общего объема потребления ТБД в РФ, а в 2022 году - 70%.
Обновлено в 04:00
Энергетика
«Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла
«Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.
Обновлено в 05:08
Энергетика
Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы
Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.
Обновлено в 03:08