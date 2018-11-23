Остальные секторы рынка пошли вниз вслед за нефтегазовыми компаниями. Тем более, что в ходе торгов Уолл-Стрит настигла очередная негативная новость относительно китайско-американских торговых отношений.

Торги на Уолл-Стрит закрылись в минусе. Нефть утащила акции вниз

Энергетика Энергетика На рынке нефти сформировался «смертельный крест» На рынке американских нефтяных фьючерсов образовался "смертельный крест", пишет Блумберг.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн «Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.

Энергетика Энергетика Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в сентябре Россия обогнала Саудовскую Аравию по среднесуточной добыче в сентябре. Об этом в пятницу, 23 ноября, информирует Росстат.

Энергетика Энергетика Уолл-стрит может открыться в минусе из-за падения цен на нефть Фьючерсы на нефть Brent в пятницу снизились более чем на 3 процента на фоне опасений об избытке предложения, несмотря на то, что ОПЕК рассматривает возможное сокращение добычи.

Энергетика Энергетика «Транснефть» в Приморске летом 2019 года создаст акваполигон "Транснефть - Порт Приморск" (входит в "Транснефть") планирует создать к июлю 2019 года в Приморске акваполигион, где разместятся рыбы и водоросли, наиболее чувствительные к загрязнению, что даст возможность контролировать экологическое состояние Финского залива в зоне влияния объектов компании.

Энергетика Энергетика Цены на АИ-92 и дизельное топливо выросли в Свердловской области С 11 по 18 ноября цена бензина АИ-92 выросла на 1 рубль 17 копеек, дизельное топливо стала дороже на 31 копейку, АИ-95 подешевел на 60 копеек.

Энергетика Энергетика В Госдуме оценили перспективы СПГ в Европе Председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный в беседе с ФАН оценил перспективы сжиженного природного газа в Европе.

Энергетика Энергетика BP начала добычу нефти на проекте Clair Ridge в Северном море

Энергетика Энергетика Запасы кончаются. Украине грозят веерные отключения света По словам члена наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, энергосистема Украины подошла к кризисной черте и готова к внедрению графика аварийных отключений на 1400 МВт Причинами коллапса эксперт назвал провал антрацитовых блоков из-за проблем с топливом и низкого тарифа, нежелание ТЭС работать из-за низких тарифов и ненадёжность атомной генерации.

Энергетика Энергетика Власти Ямала создадут «дорожную карту» по переводу транспорта на газ В 2019 году власти Ямала совместно с компаниями планируют разработать «дорожную карту» по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб.

Энергетика Энергетика ТЭЦ в Алма-Ате планируют перевести на газ В целях улучшения экологической ситуации в Алма-Ате власти Казахстана планируют переоборудовать ТЭЦ-2 на газовое топливо, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай на парламентских слушаниях во вопросам перехода республики к «зеленой» экономике, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» выбрала стартап для развития топливного ритейла «Газпром нефть» определила лучший проект для развития топливного ритейла на конкурсе технологических стартапов GoTech Arena.

Энергетика Энергетика Вопрос ценовой политики для ТМК остается открытым По данным ТМК локомотивом роста станет увеличение спроса со стороны "Газпрома", на который в этом году придется, согласно ожиданиям ТМК, около 55% от общего объема потребления ТБД в РФ, а в 2022 году - 70%.

Энергетика Энергетика Итальянцы помогут Узбекистану утилизировать попутные нефтяные газы Итальянская компания Turboden S.p.A. планирует реализовать в Узбекистане проекты по производству электроэнергии в результате утилизации попутных нефтяных газов (ПНГ), следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения.