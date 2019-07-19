Финансы

Торги на Московской бирже начались ростомИнтерфакс 03:25

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Торги в пятницу открылись ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,7-1,1% в первую минуту. Большинство голубых фишек подорожали в пределах 3% на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.
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Торги на Московской бирже начались ростом

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