Финансы
Торги на Московской бирже начались ростомИнтерфакс 03:25
Торги в пятницу открылись ростом индексов Мосбиржи и РТС на 0,7-1,1% в первую минуту. Большинство голубых фишек подорожали в пределах 3% на фоне улучшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Кино
В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла «Кошки»
Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
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Политика
Иран захватил британский танкер
Обновлено в 14:42
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено в 12:24
Политика
Суд в Киеве продлил арест журналиста Вышинского
Обновлено в 09:05
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Футбол
«Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового
"Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба.
Обновлено в 10:41
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Энергетика
Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Футбол
«Шинник» в гостях одолел «Нижний Новгород»
«Шинник» нанес поражение «Нижнему Новгороду» в выездном матче 3-го тура первенства ФНЛ.
Обновлено в 13:56
Общество
Минприроды изменило границы заповедника в Арктике для компании Босова
Минприроды разрешило «Востокуглю» Дмитрия Босова и Александра Исаева добывать уголь в зоне Большого Арктического заповедника, сообщил РБК один из участников прошедшего в среду у вице-премьера Максима Акимова заседания проектного комитета Комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено в 11:15
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.
Обновлено в 11:10
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:27
Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Культура
Украденная немецким капралом картина вернулась в Италию
Обновлено в 12:15
Политика
Путин пообещал подарок мальчику из затопленного Тулуна
Обновлено в 06:47
Авто
«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено в 12:30
Авто
Увидело свет новое поколение Honda N-WGN
Японская автомобилестроительная компания Honda выпустила новое поколение кей-кара N-WGN.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Показано видео уничтожения российскими ВКС террористов на севере Сирии
Опубликовало видео с БПЛА, запечатлевшее удар ВКС России по группе боевиков, готовивших наступление на правительственные войска в Сирии.
Обновлено в 08:59
Политика
Путин поручил отменить штрафы со спрятанных камер
Президент России Владимир Путин поручил отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами.
Обновлено вчера в 13:48
Футбол
«Монако» с Головиным уступил «Эвертону» в товарищеском матче
Завершился товарищеский матч между «Монако» и «Эвертоном». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу команды из Ливерпуля.
Обновлено в 13:53
Культура
Родственники рассказали о самочувствии Инны Чуриковой
Режиссер Глеб Панфилов, муж народной артистки СССР Инны Чуриковой, рассказал о самочувствии актрисы, которая в четверг, 18 июля упала со сцены в театре «Русская песня».
Обновлено в 01:05
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
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Футбол
РПЛ объявила об учреждении новых индивидуальных наград
Российская премьер-лига при поддержке телеканала «Матч ПРЕМЬЕР» учредила новые индивидуальные награды для игроков и тренеров.
Обновлено в 08:43
Происшествия
После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков
По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.
Обновлено в 07:54
Политика
Боксер Гвоздик высказался о вражде русских и украинцев
Украинский боксер Александр Гвоздик, выступающий в полутяжелой весовой категории, поделился мнением об ухудшении отношений между Россией и Украиной.
Обновлено в 12:30
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
Обновлено в 12:50